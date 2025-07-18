França tem sido alvo de uma “campanha de desinformação sem precedentes” com origem na Rússia, acumulando milhões de visualizações, concluiu uma investigação da secção de desinformação do Ministério das Forças Armadas Francês.

“França enfrenta uma campanha de desinformação sem precedentes, orquestrada por círculos pró-russos”, através de uma operação coordenada entre diferentes entidades que pretende polarizar a sociedade, enfraquecer o apoio à Ucrânia e fraturar a coesão francesa.

O Serviço de Vigilância e Proteção contra Interferência Digital Estrangeira (VIGINUM) revelou a existência de um modusoperandi de informação (MOI) em França, destacando a operação desinformativa”Storm-1516″ (“Tempestade-1516”).

Entre agosto de 2023 e março de 2025, esta campanha de desinformação foi responsável por, pelo menos, 77 operações de desinformação, seguindo “uma estratégia repetitiva e bem orquestrada, destinada a manipular a opinião pública francesa através da disseminação contínua de informações falsas”.

Além das operações realizadas pela “Storm-1516”, o início de 2025 também foi marcado pela difusão massiva de artigos do dispositivo de desinformação russo Portal Kombat, também conhecido como rede Pravda, que em fevereiro de 2024 gerou mais de 3,4 milhões de artigos.

Já entre janeiro e abril deste ano, quase um milhão de artigos foram publicados, acumulando cerca de 55 milhões de visualizações nas cinco principais falsas notícias, um “volume colossal que ilustra a escala e a persistência das campanhas de desinformação direcionadas à França e às suas instituições”.

Ao mesmo tempo, foi ainda identificada a Agência de Design Social (SDA), conhecida há vários anos pelo seu papel em campanhas de desinformação como “Doppelgänger”, enquanto um “elo central de informação russa, visando especificamente França e as democracias ocidentais”, tendo produzido quase 140.000 conteúdos.

“Todos estes formatos são distribuídos massivamente através de redes de bots, grupos inativos em plataformas sociais ou sites de imprensa clonados”, lê-se no documento.

A SDA gerou mais de 10 mil milhões de pontos de contacto na audiência global e 57 milhões de comentários.

Neste sentido, refere a investigação, “os últimos seis meses mostraram que a desinformação já não é apenas ruído de fundo, mas uma variável estratégia permanente. Ela combina ferramentas privadas, canais oficias e manipulação de algoritmos para garantir visibilidade consistentes”.