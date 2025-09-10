As autoridades de Los Angeles encontraram, esta segunda-feira, um corpo em avançado estado de decomposição dentro de um Tesla registado em nome do cantor norte-americano D4vd, noticiou o The Independent. Jovem de 20 anos está disposto a cooperar com a polícia.

De acordo com um porta-voz do departamento da polícia de Los Angeles, os agentes foram alertados por volta das 12h20 (hora local), após os vizinhos de um parque de carros confiscados em Hollywood denunciarem “um forte odor” que vinha do interior de um Tesla. “Fomos notificados esta manhã e o veículo esteve aqui [no parque] por uns dois dias”, afirmou o sargento Robert Peters ao mesmo jornal.

O carro é, segundo informações divulgadas pela ABC7, um modelo de 2023, registado em Hempstead, no Texas. No porta-bagagens, foi localizado um corpo que estava envolvido em plástico e colocado dentro de um saco. “Os investigadores encontraram possíveis restos humanos e abriram uma investigação“, confirmou o porta-voz da polícia de Los Angeles, acrescentando que a identidade da vítima ainda não foi revelada.

O acontecimento coincidiu com a digressão mundial de D4vd, intitulada de “Withered”. O agente do cantor e compositor garantiu à NBC que “D4vd foi informado sobre o que aconteceu e, embora esteja em tournée, está a cooperar totalmente com as autoridades“.

Conhecido pela canção Romantic Homicide, lançada em 2022 e viralizada na rede TikTok, David Anthony Burke tornou-se uma das vozes emergentes da música norte-americana, acumulando mais de 33 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Em julho do ano passado fez parte do cartaz de um dos dias do festival português Super Bock Super Rock, que se realizou na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco.

Nas redes sociais, o jovem manteve a promoção do seu novo álbum sem mencionar o incidente. No entanto, o caso já teve repercussões comerciais. De acordo com a revista WWD, as marcas Crocs e Hollister anunciaram esta terça-feira a suspensão das campanhas publicitárias com o jovem de 20 anos. “Estamos cientes desta história [que está] em desenvolvimento. Com respeito à situação atual, removemos o conteúdo das campanhas com D4vd enquanto a investigação prossegue”, afirmaram as duas empresas através de um comunicado conjunto.

As autoridades continuam a recolher provas e estão a apelar ao depoimento de testemunhas que possam ajudar a esclarecer de que forma o cadáver foi parar ao carro de D4vd.