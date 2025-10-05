O cabeça de lista do Volt à presidência da Câmara de Lisboa, José Almeida, afirmou este domingo que a higiene urbana, “um assunto grave na cidade”, deve ser resolvido com mais equipamentos e recursos humanos.

Numa visita à feira das Galinheiras na freguesia de Santa Clara, em Lisboa, o candidato do Volt teceu críticas ao executivo da Câmara e deu o exemplo da freguesia onde se encontrava e onde o lixo acumula.

“Santa Clara é uma zona esquecida da cidade de Lisboa, onde o lixo acumula pelas diferentes ilhas que aqui existem”, sublinhou, acrescentando que isso levou ao surgimento de “pragas de ratos e de baratas”.

“Além de todos os riscos que isso comporta a nível de saúde para as populações que aqui vivem e espelha realmente a revolta destas pessoas que aqui estão, que notam que não há o investimento por parte da Câmara e por parte da Junta”.

O candidato do Volt atribuiu as culpas aos autarcas que lideraram a cidade na última década, acusando-os de mencionarem a aquisição de mais recursos e de não chegarem a investir.

“Todos os executivos têm mencionado isso ao longo dos seus mandatos, que não têm recursos, que têm equipamentos avariados, que têm a falta de recursos humanos, mas na realidade o que se assiste ao longo dos últimos, no mínimo, 12 anos, é que não há investimento”, frisou.

Os recursos humanos são, para José Almeida, essenciais, porque “estão no terreno” e são eles que “conseguem identificar muito rapidamente o que é que está errado e o que é necessário fazer”.

“Acho que eles muitas vezes não são ouvidos, nem são acarinhados”, salientou.

O candidato do Volt criticou o homem que ao longo da manhã deste domingo o foi seguindo pela feira, uma vez que a coligação “Por Ti, Lisboa”, encabeçada por Carlos Moedas, também passou pela feira das Galinheiras na mesma altura que o Volt.

“Esta questão que o engenheiro Moedas lamentava, que não recolhiam o lixo que ficava no chão ao lado dos contentores por causa desta divisão administrativa e de competências entre a Câmara e a Junta, isso é para nós uma falácia. Não é isso que impede eventualmente a recolha desse lixo que fica fora dos contentores”.

José Almeida argumentou que a Câmara podia fazer a recolha do lixo, até porque “sabe onde é que acontece” e “sabe como é que acontece”.

“Era só realmente alocar equipas para isso”, reforçou o candidato, acrescentando que isso ficou evidente agora durante a campanha, em que “nas ilhas onde normalmente o lixo se acumula à volta dos contentores agora está a ser recolhido pela Câmara Municipal de Lisboa”.

Nas eleições autárquicas de dia 12, concorrem à presidência da Câmara de Lisboa Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), João Ferreira (CDU-PCP/PEV), Bruno Mascarenhas (Chega), Ossanda Líber (Nova Direita), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN), Tomaz Ponce Dentinho (PPM/PTP) e Luís Mendes (RIR).

O executivo municipal integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos” (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), sete eleitos da coligação “Mais Lisboa” (PS/Livre), dois da CDU e um do BE.