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O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo afirmou esta sexta-feira que teria votado a favor da proibição da burca em espaços públicos, apesar de considerar a lei de difícil aplicação prática.

“Se estivesse no parlamento português teria votado a favor, mas com grandes dúvidas sobre a real eficácia de uma lei que é difícil de implementar”, afirmou João Cotrim de Figueiredo, referindo-se à aprovação na generalidade do projeto de lei do Chega que visa proibir a utilização de burca em espaços públicos.

O voto favorável, sublinhou, aconteceria apesar de “nunca ignorar que há aqui um elemento que não pode ser de ingenuidade política”. Ou seja, explicou, “quando o proponente faz esta proposta, não está provavelmente preocupado com os direitos das mulheres, nem com as opressões sobre mulheres, está preocupado com determinadas etnias e determinadas religiões que são mais afetadas por esta legislação”.

“Uma civilização como a nossa não se pode permitir que haja símbolos de opressão na rua e que haja problemas de segurança relacionados com isso”, disse Cotrim de Figueiredo aos jornalistas, no Festival Literário Internacional de Óbidos, sublinhando que concorda com as “exceções que são previstas na lei”, nomeadamente, o uso de véu ” em lugares de culto, quando estamos em problemas sanitários, quando há motivos profissionais ou de representação”.

Questionado sobre se o projeto-lei põem em causa a liberdade religiosa o candidato presidencial considerou que, lembrando que nos país “impedimos muitas outras coisas que são de origem religiosa”, entre as quais ” a mutilação genital feminina”.

Reafirmando que a proibição do uso da burca não o choca, que o choca “é que isso seja feito por falsos pretextos”, vincou.