Trump anuncia reunião com Putin em Budapeste "provavelmente daqui a duas semanas"

“Em seguida, o Presidente [Vladimir] Putin e eu reunir-nos-emos num local previamente combinado, Budapeste, na Hungria, para ver se podemos pôr fim a esta guerra ‘inglória’ entre a Rússia e a Ucrânia”, acrescentou o chefe de Estado norte-americano.

Já o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, escreveu na sua rede na rede social X: “Acabei de falar ao telefone com o Presidente Donald Trump”, referindo que “os preparativos para a cimeira de paz entre os EUA e a Rússia estão em andamento” na Hungria que considera a “ilha” da Paz.

I just got off the phone with President @realDonaldTrump. Preparations for the USA-Russia peace summit are underway. Hungary is the island of PEACE! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

Entretanto, falando aos jornalistas na Casa Branca, o norte-americano esclareceu que a reunião entre ambos os líderes deve acontecer “possivelmente dentro de duas semanas” e iria “tomar uma decisão” depois.

Sobre um potencial entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, Trump admitiu novamente que um encontro entre ambos era difícil já que “eles os dois não se dão muito bem”. “E às vezes é difícil ter uma reunião, por isso podemos fazer algo em que estão separados”, acrescentou.

⚡️Reporter: Do you have a timeline for the Putin meeting? Trump: Within two weeks or so, pretty quick. https://t.co/FNLwNVbID4 pic.twitter.com/IS6PsnJyMT — War Intel (@warintel4u) October 16, 2025

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]