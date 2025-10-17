Trump anuncia reunião com Putin em Budapeste "provavelmente daqui a duas semanas"

O Presidente norte-americano, Donald Trump anunciou esta quinta-feira que vai reunir-se com o homólogo russo, Vladimir Putin, em Budapeste, no final de uma conversa telefónica entre ambos, em que garantiu terem sido “feitos grandes progressos”. Sobre a data, o líder apontou para que a nova reunião seja daqui a cerca de duas semanas.
“Decidimos que uma reunião dos nossos conselheiros seniores terá lugar na próxima semana. As reuniões iniciais serão lideradas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio”, escreveu Donald Trump na sua rede social, Truth Social, após uma conversa “longa” ao telefone com o homólogo russo.
Entretanto, Trump confirmou que o representante russo seria o homólogo de Rubio, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Kremlin, Sergey Lavrov. O lugar, porém, ainda está por definir.
“Em seguida, o Presidente [Vladimir] Putin e eu reunir-nos-emos num local previamente combinado, Budapeste, na Hungria, para ver se podemos pôr fim a esta guerra ‘inglória’ entre a Rússia e a Ucrânia”, acrescentou o chefe de Estado norte-americano.
Já o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, escreveu na sua rede na rede social X: “Acabei de falar ao telefone com o Presidente Donald Trump”, referindo que “os preparativos para a cimeira de paz entre os EUA e a Rússia estão em andamento” na Hungria que considera a “ilha” da Paz.
I just got off the phone with President @realDonaldTrump. Preparations for the USA-Russia peace summit are underway.
Hungary is the island of PEACE!
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025
Entretanto, falando aos jornalistas na Casa Branca, o norte-americano esclareceu que a reunião entre ambos os líderes deve acontecer “possivelmente dentro de duas semanas” e iria “tomar uma decisão” depois.
Sobre um potencial entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, Trump admitiu novamente que um encontro entre ambos era difícil já que “eles os dois não se dão muito bem”. “E às vezes é difícil ter uma reunião, por isso podemos fazer algo em que estão separados”, acrescentou.
⚡️Reporter: Do you have a timeline for the Putin meeting?
Trump: Within two weeks or so, pretty quick. https://t.co/FNLwNVbID4 pic.twitter.com/IS6PsnJyMT
— War Intel (@warintel4u) October 16, 2025
[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]