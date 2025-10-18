O Partido Comunista Português (PCP) disse esta sexta-feira que o falecimento do historiador António Borges Coelho “constitui uma importante perda” de “um dos mais distintos intelectuais” da atualidade, num comunicado enviado à Lusa.

“O falecimento de António Borges Coelho, destacado intelectual, homem vertical, solidário, homem de causas e de luta pela liberdade, pela emancipação social, por um Portugal democrático, de progresso e de justiça, constitui uma importante perda”, indicou o PCP.

António Borges Coelho, professor, escritor, investigador, combatente antifascista, morreu esta sexta-feira, aos 97 anos, numa unidade de saúde de apoio nos arredores de Lisboa, disse à agência Lusa a Editorial Caminho.

Para o PCP, Borges Coelho, apesar de ter sido sujeito a injustiças e discriminações, “teve uma notável intervenção académica e foi um dos mais distintos intelectuais do nosso tempo”.

Em 1949, o historiador foi funcionário do Avante, o jornal da clandestinidade do PCP, durante o período ditatorial, o Estado Novo, destacando que esteve preso durante seis anos.

Borges Coelho “foi preso, passou na prisão do Aljube, por duras sevícias, que enfrentou com grande coragem até ao julgamento. Condenado a dois anos e nove meses de prisão, acaba por cumprir seis anos e meio no Forte de Peniche”, referiu o partido em comunicado.

Quando saiu da prisão, Borges Coelho continuou os trabalhos que iniciou no Forte de Peniche e escreveu o livro As Raízes da Expansão Portuguesa, publicado em 1964.

Segundo o comunicado, o livro foi apreendido das livrarias e o historiador enfrentou novos interrogatórios da Polícia Internacional e de Defesa do Estado, (PIDE), sendo que o sistema autoritário terminou no dia 25 de abril de 1974.

“É de grande valor a contribuição que (Borges Coelho) deu, pelo seu exemplo e pelos seus trabalhos na procura da verdade histórica, para a luta do povo português”, referiu o PCP em comunicado.

As cerimónias fúnebres do historiador António Borges Coelho, que morreu realizam-se na próxima segunda-feira, em Alcabideche, no concelho de Cascais, disse à Lusa fonte editorial.

O corpo do historiador estará no Centro Funerário de Alcabideche, na segunda-feira, a partir das 12h, onde será prestada uma homenagem, pelas 16h30, estando prevista a cerimónia de cremação para as 18h.