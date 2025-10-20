O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, criticou esta segunda-feira as posições de Gouveia e Melo sobre imigração, considerando que alguém que quer ser o próximo Presidente da República não pode equiparar um imigrante a um português.

André Ventura comentou a entrevista do seu adversário à agência Lusa e disse que os portugueses têm “mesmo um gene especial” porque amam o seu país.

“É isso que nos distingue. Não é a mesma coisa ser indiano ou marroquino ou paquistanês ou espanhol ou de outro sítio qualquer e chegar cá e estar cá durante cinco ou seis ou sete ou 10 anos. Não é o mesmo que ter nascido neste país, ser parte deste país, amar este país e ser parte desta cultura portuguesa”, defendeu.

André Ventura discursava na esplanada de um restaurante junto ao parque da cidade de Loures (distrito de Lisboa), perante algumas dezenas de autarcas eleitos pelo Chega neste município e em Odivelas.

O candidato às eleições presidenciais do início do próximo ano afirmou que “aqueles que querem ser Presidentes da República não podem achar que um imigrante ao fim de 10 anos é igual a um português” nem “podem dizer que Mário Soares é a sua referência”.

“Mário Soares foi um traidor a este país e a direita portuguesa sabe que Mário Soares foi um traidor a este país”, acusou.

Em entrevista à agência Lusa, publicada no sábado, o candidato presidencial Gouveia e Melo afirmou que Mário Soares é o seu modelo de Presidente e distanciou-se por completo do discurso anti-imigração, mesmo que isso signifique a perda de votos na corrida presidencial.

O almirante defendeu também que um imigrante que esteja em Portugal há vários anos “é tão português” como os cidadãos que nasceram no país, questionando se os portugueses têm “um gene especial”.

André Ventura acusou Gouveia e Melo se mudar o discurso para “agradar ao PS”.

“O almirante, cada vez que fala, nós ganhamos mais 100 mil ou 200 mil votos. Eu não sei se ele hoje vai dar entrevistas ou não, mas é bom que dê muitas, isto vai-nos dando cada vez mais força”, afirmou.

O líder do Chega considerou que a sua “batalha é ainda maior agora” e que “há dois polos nestas eleições”.

“Há o polo daquele que quer fazer tudo igual ao que foi feito em 50 anos e está disposto a trair o seu povo, e há um polo que quer salvar este país. Nas legislativas, nas autárquicas e nas presidenciais o Chega estará sempre do mesmo lado, do lado dos que querem salvar este país”, indicou.

André Ventura disse também que se vai esforçar para passar à segunda volta das eleições presidenciais e também para ser eleito Presidente da República e disse que não aceitará “outro resultado em Lourdes e Odivelas nas presidenciais que não seja uma grande vitória nossa nestes dois concelhos”.

“Vamos ser francos, se eu não ganho aqui, não ganho em mais lado nenhum”, disse.