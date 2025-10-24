"Conteúdo Explícito": Bordalo II instala mensagem provocatória sobre Trump e caso Epstein junto à Casa Branca

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Segundo noticiou o Expresso, a mensagem é uma crítica às várias polémicas já associadas ao Presidente, desde acusações por assédio sexual, à tentativa do Presidente de evitar a divulgação dos chamados ‘Ficheiros de Epstein’”.

Os “Ficheiros de Epstein” correspondem a milhares de documentos apreendidos no âmbito da investigação e condenação de Jeffrey Epstein por tráfico sexual de menores. Donald Trump nega todas as acusações que o associam a este caso e tem tentado desviar atenções com outros escândalos, nomeadamente com o alegado envolvimento de Barack Obama no caso “Russiagate”.

Bordalo II não foi o primeiro a manifestar-se em relação à alegada relação entre Trump e Epstein. Em setembro deste ano, uma estátua que retratava Donald Trump de mão dada com Jeffrey Epstein, intitulada “Melhores Amigos Para Sempre”, foi instalada no National Mall, em Washington, por um grupo designado “Aperto de mão secreto” (The Secret Handshake, em inglês). O objetivo era “demonstrar a liberdade de expressão e expressão artística usando imagens políticas”, segundo o grupo.

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Texto editado por Dulce Neto