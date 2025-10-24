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"Conteúdo Explícito": Bordalo II instala mensagem provocatória sobre Trump e caso Epstein junto à Casa Branca

Este artigo tem mais de 1 ano

Numa carrinha estacionada em frente à residência presidencial norte-americana, artista português deixa aviso sobre as polémicas que envolvem Donald Trump, incluindo o mediático caso Epstein

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A mensagem está inscrita num formato frequentemente usado para avisos de conteúdo potencialmente perturbador ou inadequado

Instagram @b0rdalo_ii

A mensagem está inscrita num formato frequentemente usado para avisos de conteúdo potencialmente perturbador ou inadequado

Instagram @b0rdalo_ii

“Conselho Governamental – Conteúdo Explícito” é a mensagem que se pode ler desde quinta-feira em frente à Casa Branca depois de Bordalo II ter voltado com mais uma das suas obras provocatórias.

O artista português, conhecido por várias instalações de protesto com o nome “Provoc”, desta vez decidiu deixar uma mensagem ao Presidente norte-americano. O anúncio foi feito nas suas redes sociais, onde se pode ver em vídeo o percurso da carrinha com um cartaz colado até estacionar em frente à residência de Donald Trump.

A mensagem está inscrita num formato frequentemente usado para avisos de conteúdo potencialmente perturbador ou inadequado.

Segundo noticiou o Expresso, a mensagem é uma crítica às várias polémicas já associadas ao Presidente, desde acusações por assédio sexual, à tentativa do Presidente de evitar a divulgação dos chamados ‘Ficheiros de Epstein’”.

Os “Ficheiros de Epstein” correspondem a milhares de documentos apreendidos no âmbito da investigação e condenação de Jeffrey Epstein por tráfico sexual de menores. Donald Trump nega todas as acusações que o associam a este caso e tem tentado desviar atenções com outros escândalos, nomeadamente com o alegado envolvimento de Barack Obama no caso “Russiagate”.

Bordalo II não foi o primeiro a manifestar-se em relação à alegada relação entre Trump e Epstein. Em setembro deste ano, uma estátua que retratava Donald Trump de mão dada com Jeffrey Epstein, intitulada “Melhores Amigos Para Sempre”, foi instalada no National Mall, em Washington, por um grupo designado “Aperto de mão secreto” (The Secret Handshake, em inglês). O objetivo era “demonstrar a liberdade de expressão e expressão artística usando imagens políticas”, segundo o grupo.

[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]


Texto editado por Dulce Neto

Proponha uma correção, sugira uma pista: rgomes@observador.pt

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