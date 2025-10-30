O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou que a China comprará 12 milhões de toneladas de soja até ao próximo mês de janeiro, e mais 25 milhões de toneladas anuais durante os próximos três anos.
“A China concordou em comprar 12 milhões de toneladas de soja durante esta época e depois, nos próximos três anos, comprarão um mínimo de 25 milhões de toneladas por ano”, declarou Bessent numa entrevista à cadeia Fox Business, após o anúncio de um acordo entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping.
O secretário detalhou um dos acordos alcançados entre ambos os líderes, após o seu encontro na Coreia do Sul, para que a China retome a compra de soja norte-americana, suspensa devido à guerra comercial iniciada por Trump.
Em 2024, a China comprou cerca de 27 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos.
O Ministério do Comércio chinês, por seu lado, limitou-se a indicar que aumentará a compra de produtos agrícolas norte-americanos, sem avançar com mais detalhes.
Scott Bessent, além de fornecer os dados do acordo com a China, assegurou que também foram assinados acordos comerciais com países do sudeste asiático para a compra de 19 milhões de toneladas de soja norte-americana.
“Os nossos grandes produtores de soja, que os chineses usavam como peões políticos, já não estão em perigo e deverão prosperar nos próximos anos”, declarou o secretário do Tesouro, que há alguns dias se autodefiniu como “produtor de soja”, dando a entender que possui terras agrícolas.
“Este acordo é o culminar de todo esse processo e põe em marcha grandes contratos de compra para os próximos três anos e meio”, concluiu.
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