A nova tracking poll da CNN dá uma larga vantagem a António José Seguro, que reúne 60,9% das intenções de voto, contra 26,5% de André Ventura. A mesma sondagem diária mostra que 5,3% dos inquiridos votariam branco ou nulo e que 7,3% ainda estão indecisos.

Os números apresentados em cima não têm uma distribuição de indecisos, com a CNN a justificar que optou por mostrar os resultados diretos porque, numa segunda volta, a “distribuição de indecisos deixa de ser neutra: qualquer modelo empurra artificialmente um e penaliza o outro.”

A esmagadora maioria dos inquiridos (91%), incluindo a maioria dos que votam em Ventura, acredita que António José Seguro vai ser o futuro Presidente da República e apenas 7% acredita que será o presidente do Chega o próximo chefe de Estado.

Seguro vence em todas as faixas etárias, em ambos os géneros e em todas as classes sociais. O socialista consegue, porém, ter um sucesso maior nas mulheres, nos mais velhos (Ventura continua a ter maior força nos mais jovens entre o seu eleitorado) e nas classes mais altas.

O primeiro dia da tracking poll confirma que a rejeição do presidente do Chega está a ajudar o ex-líder do PS: 36,4% das pessoas que vão votar Seguro têm como motivação evitar que Ventura seja eleito.

Só 6,6% dos eleitores que votaram Cotrim vão votar Ventura. 76% do eleitorado do almirante prefere Seguro

Quanto à transferência de voto da primeira para a segunda volta, a tracking poll da CNN mostra que entre os eleitores que votaram João Cotrim Figueiredo só 6,6% vão votar em Ventura e 53,75 já decidiram que vão agora depositar o seu voto em Seguro. No caso de Gouveia e Melo a transferência ainda é mais significativa: 76% vão votar em Seguro, embora 11,5% prefiram Ventura. No caso de Marques Mendes também há uma transferência clara para António José Seguro, que fica com 68,5% dos eleitores do candidato apoiado pelo PSD na 1ª volta. Apenas 9% dos que votaram em Mendes vão votar Ventura.

De acordo com a ficha técnica da CNN Portugal, numa sondagem também feita para a TSF e o JN, foram recolhidas diariamente um mínimo de 202 a 203 entrevistas pela Pitagória nos dias 24, 25 e 26 janeiro de 2026. Esse apuramento resultou numa amostra de 608 entrevistas num grau de confiança de 95,5%, que corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.