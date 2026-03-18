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O conselheiro nacional de segurança do Reino Unido, Jonathan Powell, que participou nas negociações finais entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano, considerou que a proposta apresentada por Teerão era suficientemente significativa para evitar um conflito armado, noticiou o The Guardian. As negociações tiveram lugar em Genebra, na Suíça, no final de fevereiro e, segundo as fontes citadas pelo jornal britânico, a proposta iraniana foi descrita como “surpreendente”.

A presença de Powell — que tem uma vasta experiência como mediador — nas reuniões entre Washington e Teerão foi confirmada por três fontes ao mesmo jornal e agiu como conselheiro, refletindo as preocupações britânicas com a falta de especialistas norte-americanos nas negociações. “Jonathan acreditava que era possível chegar a um acordo, mas o Irão ainda não estava totalmente convencido, especialmente em relação à questão das inspeções da ONU nas suas instalações nucleares”, afirmou uma das fontes.

Segundo diplomatas e antigos responsáveis familiarizados com as negociações, a proposta iraniana não representava ainda um acordo final, mas demonstrava progressos claros. O Irão mostrou-se disponível para aceitar restrições permanentes ao seu programa nuclear, sem prazos de expiração, e comprometeu-se a reduzir o seu stock de urânio enriquecido sob supervisão internacional. Teerão também admitiu uma pausa de três a cinco anos no enriquecimento interno, embora os Estados Unidos tenham exigido uma suspensão de dez anos.

O acordo também incluía benefícios económicos, com a possibilidade de participação norte-americana num futuro programa nuclear civil iraniano, em troca do levantamento de cerca de 80% das sanções económicas impostas ao país.

De acordo com outra fonte, as negociações de Genebra “não foram um acordo completo, mas representaram um progresso e provavelmente não era a oferta final dos iranianos. A equipa britânica esperava que a próxima ronda de negociações prosseguisse com base no progresso alcançado em Genebra”. Estava agendada nova ronda de negociações para 2 de março.

Mas o ataque militar dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, a 28 de fevereiro, impediu-a. O Reino Unido considerou a ação de Washington e Telavive “prematura e ilegal”, defendendo que ainda existia margem para uma solução diplomática.

“Considerávamos Witkoff e Kushner como ativos israelitas que arrastaram um Presidente para uma guerra da qual ele quer sair” disse ao The Guardian um diplomata do Golfo com conhecimento das negociações.

O Governo britânico recusou comentar oficialmente a participação de Powell nas negociações, mas as fontes citadas pelo Guardian indicam que Londres não encontrou provas de uma ameaça iminente por parte do Irão nem de que o país estivesse prestes a obter uma arma nuclear.

A presença de Powell nas negociações na Suíça foi debatida no parlamento britânico, onde a deputada Liz Saville Roberts questionou o Governo sobre a legalidade dos ataques, sublinhando que as vias diplomáticas ainda estavam abertas. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper, respondeu que o Reino Unido apoiava a continuação das negociações e que esta posição influenciou a oposição inicial aos ataques levados a cabo pelos Estados Unidos e por Israel.

Do outro lado do Atlântico também surgiram afirmações no mesmo sentido. David Pyne, diretor-adjunto executivo da task force sobre a Segurança Interna dos Estados Unidos da América, grupo de especialistas que funciona como conselheiro do Departamento de Segurança, diz que o Irão fez “uma ótima proposta” e acusa o genro de Trump e o enviado especial do Presidente dos EUA de mentirem. “Israel forçou o Governo Trump a iniciar uma guerra impossível de vencer contra o Irão, na ausência de qualquer ameaça aos EUA”, escreveu o conservador do movimento America First.