O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou este domingo atacar as centrais elétricas do Irão se a República Islâmica “não abrir totalmente” o Estreito de Ormuz no prazo de 48 horas.

“Se o Irão não abrir totalmente, sem ameaças, o Estreito de Ormuz num prazo de 48 HORAS a partir deste preciso momento, os Estados Unidos atacarão e obliterar as suas diversas centrais elétricas, começando pela maior”, escreveu Donald Trump na rede social que lhe pertence, Truth Social.

A mensagem de Donald Trump surge depois de as Forças Armadas dos EUA terem anunciado, sábado, que enfraqueceram a capacidade do Irão de “ameaçar a liberdade de navegação” no Estreito de Ormuz, após terem atacado, esta semana, um arsenal subterrâneo situado ao longo da costa do país.

A instalação era utilizada para armazenar mísseis de cruzeiro antinavio e outros materiais, explicou num vídeo publicado nas redes sociais o líder do Comando Central dos EUA, Brad Cooper.

O Estreito de Ormuz é a única passagem marítima entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico e por ele transitam 20% das exportações globais de petróleo bruto.

Desde o início da guerra, as tentativas da Guarda Revolucionária Iraniana de impedir a passagem de navios cujas cargas possam beneficiar os EUA e Israel reduziram drasticamente — em 95%, segundo analistas do sector, como a Kpler — o tráfego de navios de carga e petroleiros em Ormuz, fazendo disparar os preços do petróleo.