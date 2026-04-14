Um troço da escadaria original da Torre Eiffel vai a leilão em Paris no dia 21 de maio. Trata-se da secção nº 1 da estrutura em espiral que, na inauguração do monumento em 1889, fazia a ligação entre o segundo e o terceiro andares. A peça, fabricada em aço e chapa metálica, tem cerca de 2,75 metros de altura, integra 14 degraus e assenta numa base em forma de cruz.

Durante quase um século, os visitantes que subiam ao topo da Torre Eiffel faziam-no por estes degraus, segundo a CNN. Só em 1983 o monumento parisiense foi alvo de uma remodelação, durante a qual os troços originais foram desmontados e substituídos por elevadores.

© Artcurial

A peça histórica será leiloada pelo departamento de Art Déco da Artcurial, em Paris. De acordo com o anúncio publicado no site da leiloeira, estima-se que o pedaço original da escadaria seja arrematada por um valor entre os 120 mil euros e os 150 mil. Embora o vendedor não tenha sido publicamente identificado, a Artcurial revela que o fragmento permaneceu na mesma coleção particular mais de 40 anos e que foi restaurado pelas oficinas responsáveis pela manutenção da Torre Eiffel, garantido a preservação da estrutura e das características originais.

© Neurdein Roger-Viollet, DR/ Artcurial

“Nunca esteve exposto ao ar livre e foi submetido a uma restauração completa antes de ser colocado à venda”, afirmou Sabrina Dolla, diretora associada da Artcurial, referindo-se à peça em declarações à CNN. Dolla descreveu o troço da escadaria como “mais do que um pedaço de história”, considerando que é “viagem estática através do tempo e do espaço”. “Imagine-se em 1889 nesta escadaria, situada entre 113 e 276 metros de altura, sem barreiras de segurança, mas com uma vista de 360 ​​graus de Paris”, acrescentou ainda.

Vinte secções da estrutura original foram vendidas em 1983 e a maioria continua na posse dos compradores originais, segundo a leiloeira francesa. Em França, alguns destes fragmentos podem ser vistos no Musée d’Orsay e na Cité des Sciences et de l’Industrie, bem como no Musée de l’Histoire du Fer. Outros exemplares encontram-se no Japão, na região de Yamanashi, e nos Estados Unidos, em Nova Iorque.

Esta não é a primeira vez que a Artcurial leiloa um troço semelhante. Em 2016, a secção 13 foi vendida por mais de 500 mil euros. “Estava em bom estado e, sobretudo, porque um novo colecionador chinês queria-a a qualquer custo. No final de contas, é uma questão de circunstâncias e de oportunidades”, comentou Sabrina Dolla.

Desde a sua inauguração durante a Exposição Mundial em 1889 na cidade de Paris, que celebrava o centenário da Revolução Francesa, cerca de 300 milhões de pessoas visitaram o monumento, escreve a CNN.