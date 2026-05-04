Donald Trump diz que Marinha americana vai escoltar navios presos no Estreito de Ormuz

“Este processo, Projeto Liberdade, começará na manhã de segunda-feira, hora do Médio Oriente”, acrescentou Donald Trump. Também na Truth Social, o Presidente disse que os Estados Unidos estavam a ter “discussões muito positivas” com o Irão, que “poderiam levar a algo muito positivo para todos”. “Os meus representantes estão a ter discussões muito positivas com o Irão, e estas discussões podem levar a algo muito positivo para todos”, escreveu Donald Trump.

Um cessar-fogo está em vigor desde 8 de abril, após quase 40 dias de ataques aéreos israelitas e norte-americanos contra o Irão e ataques de retaliação de Teerão na região, mas as negociações entretanto paralisaram.

[As fotografias da câmara de Carlos Castro são apenas um dos elementos de prova a que o Observador teve acesso. Os ficheiros da investigação permitem reconstituir como a relação com Renato Seabra se começou a deteriorar, dias antes do homicídio num hotel de luxo em Nova Iorque. Ouça o quarto episódio de “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, narrado pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]