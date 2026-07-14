Os incêndios em França levaram à detenção de 30 adultos e 29 menores. O fogo na histórica floresta de Fontainebleau, a 60 quilómetros de Paris, continua a preocupar as autoridades.

“São 30 adultos e 29 menores [detidos], com perfis muito diferentes. Desses 59, sete pessoas estão atualmente em prisão preventiva, aguardando julgamento, após admitirem ter iniciado um incêndio deliberadamente”, afirmou o ministro Laurent Nuñez, em declarações à televisão pública francesa na segunda-feira.

Quanto ao incêndio na floresta de Fontainebleau, a sudoeste da capital francesa, que começou no final da tarde de domingo, já consumiu, no total, “1.600 hectares” entre Vaudoué e Noisy-sur-École, no incêndio principal. Além disso, “320 hectares foram queimados no segundo incêndio, que começou na tarde de segunda-feira nas imediações da conurbação de Fontainebleau”, disse o porta-voz do SDIS de Seine-et-Marne ao Le Monde.

O ministro da Administração Interna avançou que foram retiradas “centenas de pessoas”. Laurent Nuñez afirmou não ter o “número exato”, mas estimou que sejam “cerca de 900 pessoas”, cita o Le Monde. Tratava-se de moradores de “casas localizadas principalmente na orla da floresta”.

Je me suis rendu ce matin auprès des sapeurs-pompiers et de l’ensemble des forces mobilisées sur le feu de forêt de Noisy-sur-École en Seine et Marne. Cet incendie a déjà parcouru 800 hectares de la forêt de Fontainebleau, un peu moins de 5% de la surface du massif. Près de 600… pic.twitter.com/WfYfsCrlO0 — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 13, 2026

É a primeira vez que aviões de combate a incêndios do sul do país são enviados para atuar na região de Paris, adiantou Eric Brocardi, da Federação Nacional de Bombeiros de França.

O escritório de turismo de Fontainebleau anunciou, através do Facebook, que várias zonas da floresta estão encerradas devido aos incêndios. “As proibições aplicam-se a estradas florestais, trilhos para caminhadas e a todas as áreas florestais. Estarão em vigor até 15 de julho.”

A A6, uma das principais ligações norte-sul do país, mantém-se cortada ao trânsito. No domingo, os constrangimentos estenderam-se à linha ferroviária de alta velocidade que liga Paris ao sudeste de França.

Os passageiros enfrentaram atrasos de até seis horas nos comboios que chegavam ou partiam da Gare de Lyon, segundo a empresa ferroviária francesa SNCF. Também no domingo, uma coluna de fumo visível a 20 quilómetros de distância provocou constrangimentos no tráfego aéreo.

Numa publicação na rede social X, Emmanuel Macron agradeceu o trabalho dos bombeiros e de todas as equipas de socorro envolvidas no combate ao incêndio na floresta de Fontainebleau.

La forêt de Fontainebleau est frappée par un incendie d’une ampleur exceptionnelle. Aux habitants de Seine-et-Marne, je veux dire notre solidarité. Aux sapeurs-pompiers et forces de secours engagés sans relâche, notre profonde gratitude. Tous les moyens sont mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026

Vários grandes incêndios têm devastado milhares de hectares no sul de França desde a semana passada, interrompendo a reconhecida corrida de ciclismo Tour de France e sobrecarregando os meios de combate aos incêndios.

A França atravessa o pico da terceira onda de calor deste verão, com temperaturas superiores a 40 ºC em zonas do oeste e do centro do país e cerca de 37 ºC em Paris.

Texto editado por Edgar Caetano