Um homem de 28 anos foi esta segunda-feira acusado do homicídio da antiga ministra do Partido Conservador e atual porta-voz do Reform UK, Ann Widdecombe, escreve o britânico The Guardian. Joshua Kerry, natural de Rotherham, deverá comparecer no tribunal de primeira instância de Westminster esta terça-feira, informou o Ministério Público, de acordo com o mesmo jornal.

“Decidimos acusar Joshua Kerry de homicídio na sequência de uma investigação policial sobre a morte de Ann Widdecombe em Haytor, Dartmoor”, confirmou Frank Ferguson, procurador-geral da divisão de crimes especiais e contraterrorismo. O corpo de Widdecombe foi encontrado com “ferimentos graves” pelos serviços de emergência na sua residência em Haytor Vale, Devon, na manhã de 9 de julho. A polícia de Devon e Cornwall afirmou posteriormente acreditar que a mulher de 78 anos tinha sido atacada no dia anterior, às 12h30.

“A investigação sobre [Kerry], para determinar as suas motivações e qualquer atividade mais ampla em que possa ter estado envolvido, continua”, disse Laurence Taylor, chefe da polícia antiterrorista do Reino Unido, citada pela BBC. “Tal como em todas as investigações de homicídio, compreender o “porquê” é uma parte fundamental das nossas investigações”, afirmou, acrescentando que se tratava de “uma investigação particularmente intensiva e complexa”.

A polícia de Devon e Cornwall deteve inicialmente um homem de 26 anos, natural de Newton Abbot, em Devon, mas este acabaria por ser libertado sem acusação.

Ann Widdecombe foi ministra do Interior e do Trabalho entre 1994 e 1997, durante a governação de John Major, além de deputada pelo círculo de Maidstone durante 23 anos (1987-2010). Depois de deixar o parlamento, tornar-se-ia também uma figura televisiva, com passagens por vários concursos e reality shows, como o Big Brother celebridades, em 2018.

Acabaria por se afastar durante esses anos do Partido Conservador e retomou a política ativa no processo do Brexit, ao ser até eleita para o Parlamento Europeu nas listas do Partido do Brexit, em 2019. Ann Widdecombe ficaria até janeiro de 2020, altura em que o Reino Unido deixou formalmente de fazer parte da União Europeia. Em 2023 entrou definitivamente no Reform UK, de Nigel Farage, onde se tornou o rosto do partido em matérias como a imigração e a justiça.