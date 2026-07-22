Um tribunal de Moscovo decretou cinco dias de prisão a um homem por passear a sua cabra na Praça Vermelha, adiantaram na terça-feira fontes judiciais.

De acordo com o canal da rede social Telegram dos Tribunais de Moscovo, o homem, também acusado de usar linguagem obscena e de ignorar avisos da polícia, vai passar cinco dias na prisão.

“O tribunal determinou que, na tarde de 18 de julho de 2026, Magomed Magomedov, enquanto se encontrava na Praça Vermelha, proferiu obscenidades e passeou o seu animal de estimação numa área inadequada”, pode ler-se no comunicado oficial.

O homem detido não admitiu culpa e disse ao tribunal que só queria tirar uma fotografia na icónica praça e ir embora.

Segundo os meios de comunicação social russos citados pela agência Efe, o homem resistiu à detenção e empurrou os polícias.

Entretanto, nenhum dos órgãos de imprensa locais mencionou o paradeiro da cabra, que permanece desconhecido.

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