40 anos de União Europeia. Uma prosperidade em dois tempos

Os anos de ouro

Liberalização da economia, privatizações, um novo regime de impostos, a construção do Estado Social com reforço da Educação, Saúde e Prestações Sociais, a ligação por autoestrada de Lisboa ao Porto, o investimento estruturante como a Autoeuropa, a preparação do país para a entrada no euro e o culminar na Expo 98, como que a marcar o princípio do fim desta era. É uma lista nunca esgotada do que se passou na década e meia que se seguiu à adesão de Portugal à CEE, os anos de ouro da prosperidade, que contaram com apenas dois governos, Aníbal Cavaco Silva e António Guterres.

A economia portuguesa cresceu em média 4%, a inflação baixou de 19,6% em 1985 para 2,3% em 2000, a taxa de desemprego manteve-se sempre em níveis baixos e o stock de capital aumentou 72% nesse período, com o investimento a representar, em média, 27% do PIB (20% após a entrada no euro).

As contas públicas e externas têm um comportamento menos linear. O défice orçamental reduziu-se numa primeira fase, mas em 1995, quando Aníbal Cavaco Silva deixa o Governo, atingia os 5,2% do PIB, realizando-se depois um esforço de consolidação para garantir a entrada de Portugal no euro. As contas externas, em contrapartida, vivem anos de relativo equilíbrio até 1995, começando a registar défices a partir daí e assim lançando as bases daquela que seria a crise de 2011, com intervenção da designada troika.

A revisão constitucional de 1982, que abriu o sector financeiro à iniciativa privada, e a segunda em 1989, que elimina o princípio da irreversibilidade das nacionalizações criam o quadro jurídico para o aparecimento de novos bancos privados e a venda de empresa que foram nacionalizadas logo após o 25 de Abril de 1974. Em 1985 nascem dois bancos privados de raiz em Portugal, o BPI e o BCP, os dois com capitais de industriais do norte do país. Os dois irão igualmente comprar alguns dos bancos que vão ser privatizados nesta altura. O BCP compra o Banco Português do Atlântico e o Sotto Mayor. O BPI compra em 1991 o Banco Fonsecas & Burnay e em 1996 o Fomento e Exterior e o Borges & Irmão.

A estreia das privatizações cabe à Unicer e concretiza-se a 26 de abril de 1989. Segue-se o Banco Totta e Açores. Serão 40 as empresas vendidas entre 1989 e 1995, abrangendo praticamente todos os setores de atividade, da banca às cervejeiras, passando pelos transportes, como se pode ver neste documento. Em 1995, a 1 de junho, concretiza-se a privatização parcial da Portugal Telecom num processo que prosseguirá com António Guterres como primeiro-ministro e será concluído em 2000, tendo o Estado ficado com 500 ações a dar-lhe direitos especiais (eliminados em 2011). A PT acabará por colapsar em 2014 arrastada pelo BES. É também na segunda metade dos anos 90 que começam a ser vendidas a EDP e a Galp. As privatizações só voltarão a ganhar um novo ímpeto entre 2011 e 2015, com a conclusão da alienação da EDP e a venda da REN, da ANA, dos CTT e da Caixa Seguros, além de parte da TAP.

É também nesta altura que regressam as famílias de industriais e banqueiros, como os Espírito Santo, os Champalimaud e os Mello, que saíram do país logo após as nacionalizações. Em 1991 a família Espírito Santo recupera o BES, na primeira fase de privatização, assumindo a sua liderança até ao colapso do banco, em agosto de 2014. António Champalimaud compra a Mundial Confiança e os bancos Totta, Crédito Predial e Sotto Mayor, que um atribulado processo leva à divisão do grupo entre a CGD e o Banco Santander.

A fase das privatizações e liberalização da economia é acompanhada pela crescente presença do Estado nas suas funções sociais, numa dinâmica que surge com o 25 de Abril e se reforça para além de 1999, o ano da adesão ao euro. Na primeira década e meia de integração na CEE, o peso das despesas do Estado com as funções sociais aumenta mais de dez pontos percentuais, passando de 14,3% para 25,3% do PIB. Nesta altura são as despesas com educação e saúde que crescem mais rapidamente que as prestações sociais. Uma relação que se altera a partir de 2000, com uma dinâmica mais significativa das prestações sociais. Apesar destas despesas representarem 30,7% do PIB em 2023, gasta-se relativamente menos em educação do que em 2000 (4,8% versus 6,3% do PIB). Na saúde a subida é mínima, passando de 6% para 6,7% do PIB em 2023.

O crescente peso do Estado Social está associado a um conjunto de medidas que se iniciam com o 25 de Abril e se vão reforçando ao longo dos anos. O Serviço Nacional de Saúde é criado em 1979 aumentando ao longo dos anos a sua área de ação e a sua dimensão. Na educação, o progresso inicia-se com a Revolução e recebe um forte impulso com a Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986, com Aníbal Cavaco Silva como primeiro-ministro. É nesta altura que a escolaridade obrigatória passa a ser de nove anos, voltando a aumentar, para 12 anos, em 2009.

Este será também o tempo em que se altera o regime fiscal. O IVA substitui o então Imposto de Transações. Entra em vigor, a 1 de janeiro de 1986, a data da entrada na CEE, com a taxa normal de 16 % — hoje é de 23%. O IRS e IRC nascem em janeiro de 1989 a par da Contribuição Autárquica substituída pelo IMI em 2004 e integrando também a Sisa. Nesta segunda metade dos anos de 1980 do século XX redefine-se completamente o regime fiscal português.

As contas publicas vão refletir todas estas alterações, mas com maior impacto na despesa. O aumento mais significativo ocorreu entre 1974 e 1985 — a despesa pública passou de 20 para 40% do PIB entre 1974 e 1984. É nesse período que se constrói boa parte do Estado Social, nomeadamente com a Lei de Bases da Segurança Social em 1984 e a instituição do subsídio de desemprego. A dinâmica das despesas com pensões tem levado a reajustamentos ao longo do tempo, que começamos a ver na estabilização da despesa nos grandes números.

Mas, além do Estado Social, há neste período algumas medidas que têm como beneficiários a função pública e que ainda hoje são motivo de controvérsia, no sentido de se considerar que está aí um dos “pecados originais” do crescimento da despesa pública. Chama-se Novo Sistema Retributivo da Função Pública – que o ex-ministro das Finanças Miguel Beleza gostava de designar como “Novo Sistema Ruinoso da Função Pública”. Mais tarde, em 2010, Miguel Cadilhe, o primeiro ministro das Finanças de Aníbal Cavaco Silva, identifica esse sistema como a origem do aumento acentuado da despesa pública, responsabilizando o ex-primeiro-ministro pelo designou como “monstro”.

De facto, o novo Sistema Retributivo é negociado com os sindicatos – a CGTP ficou de fora –, fazendo parte do primeiro Acordo de Política de Rendimentos em finais de 1987, traduz-se num aumento das despesas com pessoal e da sua dinâmica. Lança ainda as 35 horas para parte da administração – depois generalizada com Guterres, voltando às 40 horas na troika e regressando a 35 com António Costa. É a partir da aplicação desse novo sistema para a administração pública que a despesa começa a aumentar, com o agravamento dos défices. Quando Aníbal Cavaco Silva sai do Governo em 1995 tinha deixado no ano anterior um défice de 5,4% do PIB. Segue-se um esforço de redução com António Guterres, já que era um dos critérios de entrada no euro.

Na frente da atividade económica assistimos a mudanças estruturais que se reforçam nos anos seguintes. Entre as mais significativas estão a redução do setor da agricultura, silvicultura e pescas, que passa de cerca de 9% da produção (medida pelo VAB) para 3,5% em 2000, e da indústria, energia, água e saneamento, com uma diminuição de 27% para 20%. Um processo que se irá reforçar nos anos seguintes, com o país a transformar-se numa economia de serviços.

A exceção desta desindustrialização é a Autoeuropa, aquele que ainda hoje constitui um projeto estruturante e um dos maiores investimentos diretos estrangeiros realizados no país. Receberá fundos europeus e será inaugurado ainda por Aníbal Cavaco Silva a 26 de abril de 1995, contando até com um membro da Comissão Europeia. Um investimento de 382 milhões de contos que, usando a ferramenta de atualização do INE, corresponde a 3,5 mil milhões de euros a preços atuais.

A ponte Vasco da Gama inaugurada em março de 1998 e a Expo 98 podem ser simbolicamente consideradas como as obras que marcam o fim da era de prosperidade que marcou a primeira década e meia da entrada na CEE que em 1999 já se chama União Europeia. Os próximos tempos serão mais difíceis.

A caminho do euro

A preparação para a entrada de Portugal no euro começa ainda com Aníbal Cavaco Silva como primeiro-ministro. A política económica passa a ter como referência esse objetivo sendo o QUANTUM (Quadro de Ajustamento Nacional de Transição para a União Económica e Monetária) um documento enquadrador e antecessor dos programas de convergência e, mais tarde, de Estabilidade e Crescimento (que irão ser os famosos PEC).

Esta é a fase em que assistimos à liberalização dos mercados monetário e cambial. As taxas de juro deixam de ser fixadas administrativamente e os limites de crédito são eliminados, passando a sua oferta a ser gerida com operações de mercado, realizadas pelo Banco de Portugal. Como se pode ler no livro de José da Silva Lopes, “A economia portuguesa desde 1960”, “a política monetária passou, desse modo, a basear-se fundamentalmente em métodos que se apoiavam no mercado, à semelhança do que acontecia na maior parte dos países da Europa ocidental, e não em imposições de tipo administrativo, como entre nós tinha sido tradição desde há muito.”

No domínio cambial, em 1989 termina o regime de desvalorização deslizante do escudo, aplicado desde 1977 no quadro da primeira intervenção do FMI. A partir dali deixou-se o escudo valorizar, numa tentativa, que gerou bastante controvérsia, de usar a política cambial não só como instrumento para reduzir a inflação, mas também como acelerador da reestruturação do tecido empresarial português, muito dependente até aí da desvalorização para ganhar competitividade. Foi uma opção controversa que, em 1994, levou à demissão do vice-governador do Banco de Portugal António Borges, na sequência de um braço de ferro com o então ministro das Finanças Jorge Braga de Macedo que queria que a taxa de juro fosse reduzida – conseguindo-se assim também que o escudo não se apreciasse tanto.