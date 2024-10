A família e os amigos que ajudaram Sérgio depois de uma artéria se romper no cérebro e dos 32 dias em coma que mudaram a vida para sempre

Edite Antunes já ouvira falar de Sérgio antes de o ter como paciente. Tinha familiares e amigos “que conviveram pessoalmente com ele, referindo-o como trabalhador, empenhado, alegre, aventureiro, dinâmico”. Até que o conheceu, agora com outras caraterísticas, no Serviço de Medicina Física e Reabilitação (SMFR) do Hospital de Pombal, onde é terapeuta ocupacional.

A 10 de abril recebia-o pela primeira vez para avaliar as funções sensoriais, motoras, cognitivas e as competências e desempenho das atividades da vida diária. Foi assim que fez a lista De dificuldades e definiu um plano de intervenção. “A partir desse dia o Sérgio passou a deslocar-se três vezes por semana ao SMFR, para as sessões de terapia ocupacional e fisioterapia. Entrava devagar, com um sorriso discreto, sempre muito atento a tudo em redor”, recorda Edite. Assinala também os momentos das “em que a atenção e a concentração eram fundamentais, outros em que a troca e compartilhamento de experiências com outras pessoas (com diagnósticos médicos diferentes e diferentes objetivos a alcançar) se proporcionava”.

“Ao promover, normalizar e estimular as funções e competência afetadas para retomar as suas atividades da vida diária, as conquistas podem parecer simples, mas são significativas para quem as perdeu. Como o dia em que o Sérgio apareceu com a barba feita por ele, todo orgulhoso e satisfeito”, sublinha.

Atualmente, Sérgio já não frequenta as sessões no Hospital de Pombal. Mas Edite já se cruzou com ele na cidade, já lhe observou novas vitórias. Destaca, em todo o processo de reabilitação, o papel da mulher, Sofia: “A troca de informação, as dúvidas que surgiam, o ensino de estratégias para facilitar a continuidade terapêutica em casa eram discutidos neste caso no final de cada sessão, sempre com ela colaborante, preocupada, atenta. Afinal, fez do objetivo individual da reabilitação do Sérgio um objetivo em comum”.