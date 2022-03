A "generala" que leva comida e roupa às tropas de Zelensky na linha da frente

As últimas indicações da ofensiva militar indiciam que os russos terão falhado, para já, na tentativa de cercar militarmente a capital. Mas esse cenário não está afastado e cabe a Oksana garantir que os soldados continuam a ser alimentados. “Temos o suficiente de bebida e comida para nos aguentarmos pelo menos duas semanas, mesmo que deixem de chegar comboios a Kiev. Mas estamos sempre a trabalhar para acumular mais. Até porque, nesse caso, não sabemos se não teremos também de ajudar crianças e idosos.”

Nestas primeiras três semanas de guerra, Oksana também já se confrontou com a perda de membros do batalhão, atingidos ou abatidos pelo inimigo. “É realista perceber que temos baixas. Não posso falar disso, mas é a guerra.”

Na véspera tinha sido tornada pública a morte em combate de Serhii Karaivan, um atleta da equipa ucraniana que iria competir nos Invictus Games, uma participação organizada por Oksana. O veterano, que já tinha ficado ferido em combate em 2014, morreu numa batalha a 200 km de Kiev.

It is with regret that we report that a member of the Ukrainian Invictus Games community has been confirmed as a fatality of the Russian invasion of Ukraine.

