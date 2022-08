Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos tempos que correm há muita governação que se faz em grupos de WhatsApp e foi até por aí que António Costa se inteirou, no final de junho, do despacho que um ministro seu tinha publicado em Lisboa, depois de ter estado incontactável durante várias horas na cimeira da NATO, em Madrid. Não estava longe, mas estava a milhas do que se passava no país e no seu círculo mais próximo não há quem não ache que, se estivesse comunicável mais cedo, a crise teria sido tão aguda como foi. O episódio do novo aeroporto mostra duas coisas, uma evidente e outra inevitável (ainda mais em maioria): a comunicação continua a ser central no Governo e António Costa é cada vez mais o elemento centralizador de tudo o que se passa e decide.

Entre Costa ter ficado sem rede e voltado ao mundo, o ministro das Infraestruturas passou de um discreto briefing não oficial com os jornalistas até aos ecrãs de televisão a assumir o plano pelo Governo com desafios ao Presidente da República incluídos. É neste espaço temporal que vários elementos da coordenação do Executivo acreditam que podia ter sido introduzido um travão, caso o chefe máximo o tivesse ditado logo, evitando o que se seguiu: o caos.

Foi a primeira grande crise — e que crise — da maioria e apanhou o novíssimo diretor de comunicação do Governo, João Cepeda, há apenas 24 dias em funções e a ver passar aquele avião a alta velocidade, sem fazer mais do que correr atrás do prejuízo, fornecendo (juntamente com os outros elementos do gabinete) a Costa elementos sobre o que se passava em Lisboa.

