O pedido vem do Reino Unido. Os membros da NATO têm de reunir-se de emergência, pediu Liz Truss, primeira-ministra, no mesmo dia (11 de outubro) em que os países do G7, acompanhados do Presidente da Ucrânia, reuniram à distância. O encontro por videoconferência, e a urgência de juntar os 30 Estados da Aliança Atlântica, acontece num dos momentos mais turbulentos da guerra, já que o último dia de setembro ficará na História: Vladimir Putin anunciou a anexação de uma parte do território da Ucrânia sensivelmente do tamanho de Portugal e Volodymyr Zelensky respondeu com um papel nas mãos, a que chamou pedido de adesão oficial à NATO.

Se a escalada parecia ser apenas retórica, os últimos dias mostraram o contrário. A contraofensiva ucraniana para recuperar zonas ocupadas continua, Zelensky não desiste (nem abdica) de nada, Crimeia incluída, e afirma que os ataques russos não ficarão impunes. Naquela península, a ponte de Kerch, símbolo da anexação russa, foi atacada e a resposta do Kremlin surgiu sob a forma de bombardeamentos massivos às cidades ucranianas, com Kiev no topo da lista dos alvos.

