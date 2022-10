Os ataques russos desta segunda-feira a várias cidades ucranianas serviram como uma retaliação e um aviso às autoridades de Kiev, que durante o fim de semana destruíram parcialmente a ponte de Kerch, que liga a península da Crimeia à Federação Russa. Vladimir Putin assegurou que haverá uma “resposta dura” caso a Rússia volte a ser ameaçada, não detalhando de que forma o fará. Tendo em conta as recentes ameaças, poderá o chefe de Estado da Rússia usar armas nucleares para se vingar de algum sucesso da Ucrânia no futuro?

Caso avance com essa possibilidade, Vladimir Putin poderá usar vários tipos de armamento nuclear de que a Rússia — o país do mundo com mais armas deste género — tem ao seu dispor. O Presidente russo poderia, por exemplo, usar uma arma nuclear tática com um menor poder destrutivo e com efeitos mais limitados. Ou então, de forma mais drástica, poderia optar pela devastação de uma região inteira — e aí as consequências poderiam afetar a própria Rússia.

Desde o início da invasão à Ucrânia, as autoridades russas têm repetido a ideia de que apenas usarão armas nucleares se tal estiver de acordo com a doutrina nuclear do país. Ou seja, a Rússia utiliza o nuclear se: 1) um inimigo empregar armas do género primeiro; 2) houver uma ameaça às infraestruturas vitais que faça o país perder o controlo do seus recursos nucleares; 3) se a Rússia receber informação fidedigna sobre o lançamento de um míssil balístico contra território da Rússia ou de algum aliado; 4) caso a “própria existência do Estado” estiver em risco.

