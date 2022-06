Um ataque a um é um ataque a todos. A NATO morre se rasgar o artigo 5.º

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Kaliningrado. Tem 15 mil quilómetros quadrados de território russo, mas está longe da Rússia. A terra, que já foi alemã e é quase do tamanho da Irlanda do Norte, está rodeada pela Polónia, pela Lituânia, e pelo mar Báltico. Este pedaço do país de Vladimir Putin é bem real, mas vamos acrescentar-lhe um pouco de faz de conta. Faz de conta que o Presidente russo quer criar uma ponte terrestre a ligar Kaliningrado a Moscovo. Um algoritmo dá-nos a resposta que queremos: são 16 horas de caminho (quase 1.300 quilómetros), atravessando a Letónia e, depois, a Lituânia. Um caminho alternativo, mais longo, seria atravessar a aliada Bielorrússia e beliscar um pedaço de território à Polónia. Nestes dois cenários hipotéticos, em que o Kremlin avança pelos países da NATO adentro, a resposta da Aliança Atlântica deveria ser a mesma: um ataque a um membro da NATO é considerado um ataque a todos, segundo o artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte. Mas será?

A mudança na presidência dos Estados Unidos, com a eleição de Biden, trouxe um acréscimo de segurança e é mais fácil acreditar que a NATO voltou a usar o lema “um por todos”, ao contrário do que aconteceu com a administração Trump.

Durante a anterior administração norte-americana, a incerteza era grande. Trump disse-o com todas as letras, em 2016, numa entrevista ao The New York Times: os EUA não devem defender automaticamente um aliado em caso de ataque. Se a Rússia atacasse algum dos países bálticos — Estónia, Letónia e Lituânia —, Trump iria avaliar se esses países “cumpriram as suas obrigações”, antes de os ajudar militarmente. As obrigações eram financeiras: o objetivo de cada membro consagrar 2% do respetivo PIB a despesas em defesa. Curiosamente, os dados de 2021 indicam que esses três países fazem parte do grupo de oito membros da NATO que ultrapassaram o valor da despesa acordada.

O mesmo Presidente norte-americano chegou a dizer que a NATO era obsoleta — mais tarde, em 2017, disse que já não era — e o Presidente francês considerou, em 2019, que a aliança estava em morte cerebral. As palavras de Emmanuel Macron, que criticava o comportamento unilateral da Turquia na Síria, incomodaram a então chanceler alemã, Angela Merkel, e mostravam bem a divisão que existia entre os signatários do Tratado do Atlântico Norte.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Presidente turco respondeu a Macron, na mesma semana, a poucos dias de uma cimeira crucial da NATO: “Examina em primeiro lugar a tua própria morte cerebral”, disse Recep Tayyip Erdogan.

As divisões sobre a Síria não estão sanadas na NATO e, nos últimos dias, voltaram a ser tema de conversa. Mas, com a eleição de Joe Biden, houve uma mudança na escola de pensamento em Washington e os EUA voltaram a defender a importância da NATO na ordem mundial. Foi como água na fervura, mesmo que sem efeito duradouro.

“Sou daqueles que entendem que, se porventura Donald Trump tivesse sido reeleito, teríamos começado a discutir a verdadeira sobrevivência da Aliança Atlântica”, diz ao Observador o professor catedrático Luís Tomé.

“Desse ponto de vista, o alargamento putativo àqueles que foram convidados em 2018 — como a Ucrânia e a Geórgia — não se colocaria”, defende, e isso era um argumento a menos para Putin, já que não se estaria a discutir a possibilidade de alargamento da NATO a outros países naquilo que, até à década de 1990, era espaço de influência soviética. “Se calhar teríamos começado a discutir a própria existência da Aliança Atlântica”, sublinha o diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa.