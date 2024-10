A perseguição policial, a falsa história do carro roubado e contradições da arma branca. O que se sabe e falta saber sobre a morte de Odair

“Vê se ele está acordado!”, ouve-se uma voz dizer. “Ele está a respirar, estamos a chamar uma ambulância”, responde um dos agentes. O breve diálogo faz-se entre um morador do bairro da Cova da Moura e um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP). É madrugada de segunda-feira e Odair Moniz, um cidadão cabo-verdiano de 43 anos, acaba de ser alvejado por um polícia depois de uma perseguição que começou poucos minutos antes numa das ruas principais da Amadora.

Este e outros vídeos semelhantes começaram a correr nas redes sociais horas depois dos acontecimentos dessa madrugada. Mostram o autor dos disparos sempre tenso, de Glock na mão, o corpo inanimado de Odair Moniz no chão. Agentes da polícia a chegar ao local e a afastar os moradores que se aproximam para ver o que se passou. Os bombeiros acabam depois por chegar ao local para assistir a vítima e transportá-la para o Hospital São Francisco Xavier, onde acabaria por morrer devido aos ferimentos.

Os contornos do que se passou naquela noite estão ainda por apurar. Deixaram uma comunidade em choque e em luto por um homem descrito como “pacífico” e “respeitador” e levaram a duas noites consecutivas de protestos que culminaram em autocarros e carros privados incendiados, tiros e desacatos com a polícia na Grande Lisboa.

“No bairro, dizem que não vão parar até matarem um polícia”, revelava na noite de terça-feira uma das moradoras que assistiu ao momento em que um autocarro era incendiado por um grupo de quatro pessoas, todas com a cara tapada. As autoridades garantiram esta quarta-feira que haverá “tolerância zero” para novas tentativas de causar distúrbios. “Repudiamos e temos tolerância zero com qualquer ato de desordem e destruição protagonizados por grupos criminosos, disse o diretor nacional da PSP em substituição, Pedro Gouveia, na primeira conferência de imprensa de responsáveis desta força de segurança desde o início de todo o caso.

As circunstâncias da morte de Odair Moniz, que vivia no Bairro do Zambujal com a mulher e os filhos, estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária (PJ), que já interrogou o autor dos disparos. A conta gotas vão sendo conhecidas algumas novas informações. Nas últimas horas, soube-se que, afinal, os dois agentes da PSP não terão sido ameaçados diretamente pela vítima com uma arma branca em punho, segundo avançou a CNN Portugal. Eis o que se sabe e falta saber sobre aquela noite.

Uma perseguição e a “falsa” história do carro roubado

Há muito que ainda se desconhece sobre os acontecimentos que na segunda-feira levaram à morte de Odair Moniz. A Polícia de Segurança Pública já prestou alguns esclarecimentos, incluindo um comunicado divulgado logo no dia do incidente, em que refere que o homem seguia de carro na Avenida da República, na Amadora, e que fugiu “ao visualizar uma viatura policial”.

“Encetou fuga para o interior do Bairro Alto da Cova da Moura. No interior do Bairro, o condutor entrou em despiste, abalroando viaturas estacionadas, tendo o veículo em fuga ficado imobilizado”, pode ler-se no comunicado, de seis parágrafos, disponível na página da PSP. Não é claro, no entanto, o que levou os agentes a iniciar a perseguição em primeiro lugar.

Numa conferência de imprensa esta quarta-feira, Luís Elias, comandante do Comando Metropolitano de Lisboa, disse apenas que os polícias intervieram após “um comportamento que [lhes] pareceu suspeito”, mas não entrou em mais detalhes.