A pobreza que afeta dez milhões, o novo pacote do FMI e a violência policial. Javier Milei enfrenta terceira greve geral no cargo

As reivindicações são as mesmas que se têm feito ouvir desde que Javier Milei tomou posse e começou a aplicar a sua política ultraliberal, com cortes no aparelho do Estado. Contudo, há outros dois detalhes que ajudam a explicar o timing da greve. Por um lado, a CGT acusa o governo de “atos de repressão selvagem e injustificada“, numa referência à violência policial de que as autoridades foram acusadas numa das mais recentes manifestações, no dia 12 de março. Nesse dia, um fotojornalista independente foi atingido na cabeça com uma lata de gás lacrimogéneo, atirada por um polícia. Pablo Grillo partiu a cabeça e foi internado, estando em coma.

Por outro lado, a Argentina chegou esta terça-feira a um acordo preliminar para um novo empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI): um pacote de 20 mil milhões de dólares ao longo de quatro anos. O Programa de Financiamento Ampliado (EFF) deverá ser aprovado e formalizado “nos próximos dias”, mas o acordo também foi alvo de críticas da CGT: “Repudiamos todo o alinhamento automático com políticas e decisões estrangeiras e os condicionamentos que o FMI impõe ao nosso país”, pode ler-se no comunicado.

Os elogios do FMI, os louros de Milei e o seu “protagonismo” internacional

“Progressos impressionantes na estabilização da economia, apoiados numa forte âncora orçamental, que está a permitir uma rápida desinflação e uma recuperação dos indicadores sociais”. É assim que o FMI descreve as políticas implementadas pelo governo de Javier Milei, no comunicado publicado na passada terça-feira. Os elogios e a promessa de um novo pacote da agência foram recebidos por Milei com efusão, expressa — como habitualmente — na sua conta do X.

Por trás da felicidade, haverá também algum alívio, escreve a Associated Press. Para o compreender é preciso regressar ao primeiro ano da administração Milei, em que o Presidente conseguiu cumprir algumas das suas principais promessas eleitorais. A principal — e que é destacada pelo FMI — foi o impacto na inflação. Quando tomou posse, era a mais alta do mundo e rondava os 211%. Um ano depois, as políticas de austeridade tinham reduzido os valores para os 117%.

Isto foi possível devido aos cortes profundos na máquina do Estado: Milei despediu 36 mil funcionários públicos, reduziu os gastos estatais em 30%, eliminou dezenas de diretivas dos anteriores governos e desmantelou o Ministério da Igualdade de Género, destaca o Wall Street Journal. Depois da economia argentina se ter retraído em 2,8% em 2024, o FMI prevê agora um crescimento de 5% para 2025.

A isto soma-se a valorização da moeda argentina, o peso, que foi fixado ao dólar. Mas isto também fez com que os preços aumentassem substancialmente, sem serem acompanhados por um crescimento dos rendimentos. Daí que a AP fale em alívio, pois o empréstimo do FMI pode ser utilizado para alterações no sistema cambial que tornem a Argentina menos dependente do dólar — ou num “sistema cambial mais livre e eficiente”, como definiu Milei no seu primeiro discurso ao Congresso este ano.

Foi nestas declarações que o Presidente argentino definiu a aprovação do pacote como uma das prioridades para 2025, com o objetivo de “atrair mais investimento, que se traduzirá em inflação mais baixa, mais crescimento e níveis de emprego”, elaborou Milei. “Deixámos de falar de hiperinflação para falar de estabilidade a longo prazo“, notou ainda. Neste sentido, FMI e Buenos Aires estão em sintonia: os objetivos traçados pelo Fundo no comunicado desta semana são os mesmos que Milei definiu, com foco na estabilidade.

As políticas económicas de Milei tornaram-se o guião para as forças da direita liberal, pró-mercado livre, por todo o mundo — e especialmente nos Estados Unidos. Afinal, foi o economista tornado político que ofereceu a Elon Musk a motosserra que o homem mais rico do mundo passou por cima do governo norte-americano. Na semana passada, enquanto o mundo procurava respostas para tarifas norte-americanas, Milei viajava para a Florida para receber um prémio na gala dos “Patriotas Americanos”. “Passámos de ser motivo de chacota global… para um protagonista inesperado“, auto-elogiava-se Milei no Congresso há vários meses.