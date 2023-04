A noite era de grande expectativa no Círculo Eça de Queirós, em Lisboa. Afinal, não é todos os dias que se recebe à mesa um Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa ia ser o convidado de honra do jantar organizado pelo Harvard Club of Portugal, que junta antigos alunos portugueses (ou a viver em Portugal) daquela instituição. O pretexto servia também para assinalar a nomeação do novo presidente da agremiação, mas foi Marcelo quem roubou o palco. Perante uma audiência de quase cem comensais, o Presidente quis deixar uma nota de otimismo: as coisas estão a mudar; “finalmente”, terá dito, está a emergir uma alternativa ao PS no centro-direita.

Segundo apurou o Observador junto de elementos que estiveram presentes nesse jantar — sobretudo gestores, empresários, médicos e advogados –, realizado a 29 de março, Marcelo Rebelo de Sousa terá deixado três ideias essenciais: que agora estava mais otimista em relação ao sistema político-partidário português; que no passado achava que o centro-direita se estava a diluir e não construia alternativa; e que o ciclo estava a mudar — a “mexicanização” do regime não tinha de ser uma fatalidade e via finalmente emergir uma solução no centro-direita.

A intenção do Presidente da República, apurou o Observador, foi também marcar uma diferença entre o passado mais recente e o presente. Até há bem pouco tempo, acredita Marcelo, havia quem no centro-direita estivesse convencido que bastava esperar que o PS caísse para que o poder mudasse de mãos, que não era importante apresentar-se inequivocamente como solução; agora, no entanto, já existe a perceção de que é importante preparar uma solução que seja sustentável para o futuro. Na perspetiva do Presidente, depois de andar há anos a alertar para a importância de se constituir uma alternativa ao PS, finalmente perceberam.

