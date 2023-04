Luís Montenegro está a jogar em todos os tabuleiros e com todos os calendários. Apesar da maioria absoluta de que gozam os socialistas, vai crescendo a convicção na direção social-democrata de que António Costa pode mesmo não resistir até ao final da legislatura. Para muitos no núcleo duro de Montenegro, Fernando Medina é a “chave para abrir o cofre” socialista. Se o ministro das Finanças cair, insistem destacados dirigentes do PSD, a torre de jenga em que assenta o Governo de António Costa não resistirá.

A crescente tensão social, que conheceu na manifestação contra o pacote habitacional o seu pico (até ver), indicia que o ponto de ebulição pode estar próximo. As sondagens, mais pela queda evidente do PS do que pelo crescimento avassalador do PSD (que não existe), apontam nesse mesmo sentido. Os problemas acumulados na Saúde, Educação, Defesa e, sobretudo, na Economia, estão a alimentar o descontentamento e a desgastar o Governo. A desilusão de Marcelo Rebelo de Sousa com a execução do PRR, confirmada em termos duros pelo semanário Expresso, reforça o desgaste entre São Bento e Belém. Mas se é verdade que tudo isto mói, não é menos verdade que não mata o Governo. E é aqui que entra Fernando Medina.

Os “brilharetes” nas contas públicas enquanto a carestia de vida aumenta ameaçam-lhe a popularidade e arrastam o Governo. O possível envolvimento em casos judiciais, tema que entretanto desapareceu da agenda política e mediática mas que promete voltar no futuro, pode ser o empurrão que falta para apear o ministro. Até lá, há um dossiê – a TAP – que queima Medina. Resta saber se o queimará ao ponto de tornar insustentável politicamente a sua continuidade. E, caído Pedro Nuno Santos, é ele o principal alvo do PSD.

