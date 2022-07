Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estaline disse em tempos que “a artilharia é o Deus da guerra”. A frase foi repetida por um coronel ucraniano, Roman Kostenko, no início de junho, numa conversa com a revista alemã Der Spiegel e ilustra bem o sentimento entre as hostes ucranianas no Donbass. O desânimo acentua-se, à medida que a artilharia russa reduz a pó cidades até há pouco tempo habitadas. “Até um exército incompetente pode destruir um país. Um exército pode não estar muito motivado, mas a artilharia está”, resumiu Jamie Shea, antigo responsável da NATO, ao Wall Street Journal.

A artilharia russa está a conquistar o Donbass e a levar à retirada total do exército ucraniano do leste do país. O golpe mais recente foi a conquista russa de Lysychansk, confirmada este fim-de-semana pela decisão dos ucranianos de retirarem de vez da cidade. Com esta conquista, os russos podem gabar-se de controlarem agora toda a província de Lugansk.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.