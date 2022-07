Foram necessárias poucas horas para o Conselho Europeu extraordinário de energia anunciar um acordo político histórico para a redução do consumo de gás nos próximos oito meses, que começa por ser voluntário mas que passará a obrigatório caso seja declarado estado de alerta no abastecimento. A proposta inicial da Comissão Europeia para um corte transversal de 15% no consumo de todos os países foi substancialmente revista nos dias que antecederam a reunião e permitiu aos 27 mostrar uma frente quase unida (faltou o voto húngaro) face à “chantagem russa” que usa o fornecimento de gás como arma política, segundo têm afirmado vários políticos europeus.

I strongly welcome the endorsement by Council of the regulation to reduce gas demand and prepare for the winter.

It is a decisive step to face down the threat of a full gas disruption.

Thanks to today’s decision, Europe is now ready to address its energy security, as a Union.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2022