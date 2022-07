Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um ranking da AirHelp que classifica o aeroporto Humberto Delgado como o pior do mundo era o mote para a audição que levou esta quarta-feira o ministro Pedro Nuno Santos ao parlamento. Mas, à luz dos acontecimentos das últimas semanas, o tema acabou por ser secundário. Os deputados da comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação queriam respostas sobre a crise política provocada pelo caso do despacho do seu ministério publicado e revogado umas horas depois, a mando do primeiro-ministro. O “elefante na sala”, como classificou o PSD. Pedro Nuno Santos sabia-o. Mas não veio disposto a alongar-se muito sobre a polémica que, durante algumas horas, deixou Lisboa não com um ou dois, mas três aeroportos. “Não vou discutir uma coisa que não existe”, chegou a afirmar, num tom resignado que deixou até os deputados da oposição desiludidos. “Esta audição não vai ficar na história porque está a ser confrangedora. Tem sido feita de meias respostas, e o senhor ministro tem demasiada qualidade para isso”, atirou a certa altura Paulo Rios Oliveira, do PSD.

Comecemos, então, pelo fim. Com as justificações do ministro, e do primeiro-ministro, ainda frescas na memória, sobre aquilo que não terá passado de um “erro de comunicação” que chegou a colocar em causa a continuidade de Pedro Nuno Santos no Governo, os deputados não pouparam o ministro, questionando o seu efetivo peso, a partir de agora, no dossier do aeroporto, após a “estrondosa” desautorização de António Costa. Na bancada, assistia um antigo colega de Governo, agora deputado. João Pedro Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente, cumprimentou efusivamente o ex-colega de Governo no início e no fim da sessão.

