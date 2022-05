Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O aeroporto de Lisboa ocupa o lugar de pior do mundo numa lista elaborada pelo AirHelp, um site que se dedica à defesa dos direitos dos passageiros aéreos.

O ranking de aeroportos elaborado pelo AirHelp conta com 132 nomes e no último lugar está o aeroporto da Portela, em Lisboa, cujo nome oficial é Aeroporto Humberto Delgado. Este não é o único representante português, uma vez que o aeroporto do Porto também consta desta lista, no 125º lugar.

Esta lista de aeroportos baseia-se em três critérios: a assiduidade dos voos, a qualidade dos serviços (como o apoio ao cliente, as filas e a limpeza) e também as opções de comida e lojas disponíveis. O resultado é uma classificação entre 0 e 10.

Em primeiro lugar deste ranking está o Hamad International Airport, em Doha (Qatar) com uma pontuação de 8.39, seguido pelo Tokyo International Airport (Japão) com 8.38 e pelo Athens International Airport (Grécia) também com 8.38.

No fim da tabela está o aeroporto de Lisboa com uma pontuação de 5.76, em penúltimo lugar está o Kuwait International Airport com 5.78 e em antepenúltimo o Eindhoven Airport (Países Baixos) com 5.92.

O Madrid Barajas International Airport está em 33º lugar com 7.91 pontos, o London Heathrow Airport está em 73º lugar com 73.9 pontos e o Paris Charles de Gaulle Airport está em 121º lugar com 6.70 pontos. No top 20 há sete aeroportos brasileiros (Curitiba, Campinas, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Santos Dumond no Rio de Janeiro e Fortaleza). O primeiro aeroporto norte-americano aparece em 34º lugar e é o ​​Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport.