Amadeu Guerra. Quem é, como lidera e o que defende o novo procurador-geral da República

Quem passou por esses dois mandatos tão díspares recorda-se que entrar no gabinete de Amadeu Guerra no DCIAP salientava logo as diferenças. Enquanto o gabinete de Cândida Almeida era um caos (alegadamente organizado) com processos em papel amontoados na secretária, espalhados pelos sofás e pelo chão do gabinete, o escritório de Amadeu Guerra era perfeitamente o oposto: imaculadamente organizado e arrumado, o que refletia bem as ideias claras que tinha para o DCIAP.

Amadeu Guerra revolucionou o DCIAP. Ou melhor, refundou aquele que deveria ser o principal departamento de investigação e ação penal do Ministério Público. Criou uma nova estrutura, promoveu a existência de equipas multidisciplinares com procuradores (mesmo de outra jurisdições, como a administrativa), inspetores da Judiciária e da Autoridade Tributária, técnicos do Banco de Portugal, entre outros especialistas, e transformou o DCIAP num departamento de coordenação nacional e de combate à criminalidade económico-financeira, violenta altamente organizada, assim como ao terrorismo.

Para tornar o combate à corrupção verdadeiramente eficiente, designou um magistrado como ponto de contacto para a cooperação judiciária internacional (o procurador Rosário Teixeira), generalizou a formação especializada a 60 magistrados afetos à investigação da criminalidade económico-financeira, convenceu a procuradora-geral Joana Marques Vidal a investir em recursos informáticos para ter mais e melhores ferramentas de análise e seleção da prova recolhida, criou uma sala forense e salas para pesquisa de informação automatizada (prova digital e digitalizada) e promoveu o recurso a cooperação com os melhores peritos da administração pública e, se fosse necessário, ao privado.

Por exemplo, ficou famosa no DCIAP a decisão de Amadeu Guerra de contratar a consultora Delloite para apresentar uma auditoria financeira sobre uma matéria de um dos processos mais mediáticos. A auditoria veio a custar algumas dezenas de milhares de euros, mas o estudo foi útil para munir o processo de prova pericial relevante.