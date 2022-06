Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Um revolucionário obstinado.” É assim que Gustavo Petro, o primeiro Presidente da Colômbia assumidamente “progressista”, se define. Temido pelos empresários — é acusado de querer transformar o país numa nova Venezuela — e assumindo-se defensor das classes mais desfavorecidas, o novo chefe de Estado, que será empossado em agosto, abrirá um novo capítulo na política colombiana, tentando unir um país fragmentado.

Com um passado histórico que contou com a participação numa guerrilha revolucionária, Gustavo Petro integrou vários partidos de esquerda. Tendo ocupado importantes cargos, como o de autarca de Bogotá, o novo Presidente foi moderando o discurso ao longo dos anos, ao ponto de salientar que a ideia de esquerda é “anacrónica”. Fontes próximas da campanha presidencial admitiram ao jornal Ámbito que ganhou uma “certa maturidade” — e é hoje uma pessoa “mais serena e tranquila”. Nessa modulação do discurso, Petro chegou a assumir-se como capitalista, embora defendendo uma distribuição da riqueza menos desigual entre a população.

