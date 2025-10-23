Ana Gomes: "Candidatos à esquerda devem desistir antes da primeira volta a favor de Seguro"

O resultado, de Ricardo Leão em Loures, não valida, de alguma forma, a ideia de que o PS tem de se afastar da esquerda?

Não valida isso, na minha opinião. Pelo contrário, eu acho que ele foi reeleito, e com uma maioria absoluta, por causa do seu trabalho em Loures em diversos domínios, onde eu ouço dizer que foi realmente notável. Em diversos domínios sociais que fazem a diferença para as populações e não propriamente, apenas por aquele posicionamento, que eu própria também critiquei, à reboque de uma agenda…

..do Chega?

Exatamente, de uma agenda populista, que é hoje a agenda do Chega, infelizmente também é a agenda do PSD, como estamos a ver, de resto, também, com o posicionamento nas leis da nacionalidade, dos estrangeiros, etc. Ou agora até com esta cena das burcas, a pretexto de uma perceção de segurança, que obviamente não tem qualquer razão de ser no nosso país. Foi ainda a direcção de Pedro Nuno Santos, que fez em relação à política de imigração do PS, a justa autocrítica, quando reconheceu que algumas coisas tiveram erradas, por muito boas intenções que tivessem, no sentido da desregulação, no sentido de servir.

Da manifestação de interesse?

Para mim nem sequer era a manifestação de interesse somente. Para mim o mais grave é que nós precisamos de mão de obra, absolutamente. Precisamos de imigração qualificada e não qualificada, porque há muitos setores da atividade no nosso país que precisam de mão de obra não qualificada. É uma ilusão pensar que só mão de obra qualificada é que vem. O que nós precisamos é de ter políticas que, efetivamente, favoreçam a integração das pessoas. Ora, quando essas políticas não existiam, como não existem agora, com coisas tão básicas como seja garantir, por exemplo, o alojamento adequado, digno, ou, por exemplo, aulas de português. Quantos imigrantes e refugiados, que é uma coisa diferente, eu não conheço, que não têm aulas de português acessíveis para poderem aceder àquela coisa que é absolutamente básica para se integrar na nossa sociedade, que é justamente o domínio da língua. Esse foi o grande problema, para além da história da própria desarticulação do SEF sem ter imediatamente um sucedâneo, a AIMA, capacitado. Mas hoje, ano e meio depois da direita no poder, também continua a não estar capacitada. É a pouca vergonha que vemos das filas à porta da AIMA, das pessoas desesperadas que não se conseguem regularizar sequer. Conheço casos absolutamente vergonhosos de pessoas que estão cá há vários anos, com título lega, e que, porque não têm o cartão… conheço um jovem que nem sequer foi aceito na universidade, embora tenha tido 20 no exame de admissão. Pode fazer o exame de admissão, andou cá no secundário e não foi admitido na universidade porque não tinha ainda o cartão, porque ainda não lhe passaram a ele e à família o cartão de residência. E conheço outras pessoas que, por exemplo, não podem sair para ir ver os pais a morrer, porque estão exatamente nesse mesmo desespero, não sabendo se depois conseguem entrar, por não terem o título, porque a AIMA ainda não funciona depois de ano e meio da direita no poder, prometendo que fazia e acontecia. E não fez e não aconteceu. Porque isto é difícil de gerir. Ora, aí penso eu que foi a principal responsabilidade do PS, e foi Pedro Nuno Santos que reconheceu que era preciso alterar e passar a dar condições para uma eficaz regularização.

“Uma das coisas que concordo com Leão é quando diz que Costa não faz cá falta”

Regularizar uma política que vinha de um governo socialista, liderado por António Costa, na altura, de quem Ricardo Leão disse uma coisa que não sei se concorda, que é que “António Costa, que se entretenha lá na Europa, estou a citá-lo, que não faz cá falta nenhuma”?

Eu concordo. E olha, por se calhar é uma das coisas em que eu concordo com o Ricardo Leão. E sobretudo acho que é bom que ele na Europa faça bem melhor do que fez em Portugal, porque eu quero que a Europa se afirme e não continue nesta situação bastante preocupante, de irrelevância em questões absolutamente essenciais para a paz no mundo e para a segurança da própria Europa. E para o desenvolvimento da própria Europa e para a projeção da própria Europa, como seja o conflito na Ucrânia e a situação terrível do genocídio em Gaza. A irrelevância da Europa nestes domínio , ou noutros, que foram expostos até pela pandemia, da Europa ir atrás das receitas neoliberais, de tudo deslocalizar, de repente ser confrontada porque não havia máscaras e não havia ventiladores e outra coisas básicas que eram todos feitos na China e a Europa tinha abdicado de fazer isto. Ou a Europa não ter ainda hoje toda uma prática destinada a avançar no plano digital mas com regulação e não à la gardère, digamos, à la balda, que serve os oligarcas americanos, designadamente os ligados às plataformas tecnológicas que hoje dominam a administração Trump. Isso preocupa-me imenso e, portanto, espero de António Costa, dos ensinamentos que teve como governante de Portugal e governante europeu, faça a diferença pela Europa.

Já faz quase um ano em funções como presidente do Conselho Europeu. Que avaliação é que faz?

Até agora, teria expectativas que ele tivesse sido mais relevante. Não é ele apenas, mas é o papel do presidente do Conselho [Europeu] que ele desempenha. Até porque sei que ele tem ao seu lado grandes quadros que certamente lhe propõem ação. E quando a Comissão está bastante fragilizada – e infelizmente está, sobre a direção de Von der Leyen, na minha opinião, até pelas posições muito duvidosas que tomou e estou a ser eufemística e diplomática, em relação a questões sociais como Gaza – mais importante se tornaria o presidente do Conselho Europeu ter coragem, ter audácia e não ficar por aquela apagada e vil tristeza de tirar a bissetriz de todos os Estados-membros. A Europa precisa de liderança e ela poderia vir da comissão, também pode vir de um presidente do Conselho que seja arrojado e audaz. A António Costa não lhe falta inteligência, não lhe falta capacidade e eu espero que, também com a experiência de governação em Portugal, não lhe falte o bom senso elementar, designadamente aprendendo com os seus próprios erros. e foram vários que foram cá cometidos em Portugal. Olha, designadamente em relação à Imigração, ao abandono da Presidência da República à direita, etc.

O PS vai viabilizar o Orçamento de Estado da AD. é a melhor opção neste momento?

É a opção expectável num quadro em que sabemos que o PS não pode fazer realmente diferença nenhuma. Desde logo porque já houve todas as eleições e mais algumas, as pessoas não querem mais eleições, não pode haver eleições até que haja um novo presidente da República. Também não acho que, obviamente, se possa tirar consequências de um chumbo do Orçamento para mudanças a nível governamental. Portanto, eu penso que retirar o drama foi taticamente inteligente. O que me importa a mim é que o PS, justamente, não se deixe ficar de alguma maneira vinculado, como certamente será a estratégia da AD no poder, ao dito Orçamento. Este não é o Orçamento do PS e, embora o PS tenha conseguido limitar para já, porque vemos alguns dos malefícios que poderiam vir envoltos no Orçamento, designadamente em matéria de reformas laborais e se aparentemente o PS foi eficaz em impedir que isso vá na confusão do Orçamento, também não será lícito e espero que o PS saiba até ao fim de marcar-se de ter alguma responsabilidade por este Orçamento. Que é um Orçamento que, até do ponto de vista das contas certas, a longo prazo, é questionável.