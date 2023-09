Partilha o dia de aniversário com o pai, com quem não mantém qualquer relação. Nos anos 90 era não era raro encontrá-lo à luta com o irmão, Kimbal, no chão da empresa que os dois criaram. Nos negócios, para levar uma ideia avante pode chegar ao ponto de propor, literalmente, um braço-de-ferro. Por outro lado, no campo amoroso, é um “tonto” com tendência para se apaixonar por mulheres “tóxicas”. Acredita que “as férias matam” e nos locais de trabalho por si geridos não há horários ou lugar para dúvidas.

A vida de Elon Musk, relatada em 681 páginas escritas por Walter Isaacson, autor da biografia de Steve Jobs, chegou às livrarias esta terça-feira, dia 12 de setembro. O Observador leu os mais de 90 capítulos da biografia, a segunda feita a título oficial, e conta-lhe os principais factos que descobriu sobre o homem mais rico do mundo – que nem sequer gosta de ser chamado multimilionário.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.