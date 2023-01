É uma das redes sociais mais populares do momento. O TikTok, propriedade da chinesa ByteDance, deixa parte da geração Z (nascida entre a segunda metade dos anos 1990 e o início de 2010) agarrada ao ecrã, mas não tem conseguido convencer os EUA de que é segura e de que não funciona como uma ferramenta de espionagem ao serviço de Pequim.

A três dias do fim do ano de 2022, o braço de ferro entre os EUA e a China relativamente à aplicação de vídeos adensou-se. Joe Biden, Presidente norte-americano, ratificou o orçamento para o ano fiscal de 2023, que contempla despesas de 1,7 biliões de dólares para financiar agências federais, providenciar ajuda militar e económica à Ucrânia e estabelecer um bloqueio ao TikTok nos dispositivos móveis dos funcionários do governo federal. Os membros do executivo podem continuar a utilizar a rede social, mas só se o fizerem através dos seus telemóveis ou computadores pessoais. Os cidadãos norte-americanos também podem continuar a descarregar a aplicação, uma vez que não são abrangidos pela proibição.

