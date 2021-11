Cabo Delgado. "O regresso dos deslocados vai ser complicado. Encontrar o que não se tem pode ser pior do que não regressar"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jesús Marty é presidente da delegação em Moçambique da ONG espanhola Ajuda em Ação. Conhece bem o terreno: afinal, o espanhol chegou a Pemba há 21 anos, quando o país ainda lidava com as cicatrizes da guerra civil que opôs a RENAMO à FRELIMO, como as memórias “de ver um camião vindo de Pemba de onde os cadáveres que tinham sido baleados caíam”.

Quando a situação começou a melhorar e os indicadores começavam a entrar em “velocidade cruzeiro”, como o próprio define, surgiu o terrorismo em Cabo Delgado: desde outubro de 2017 que um grupo ataca as populações, queimando aldeias, pilhando tudo à sua passagem e deixando um rasto de violência marcado pelas decapitações. Em 2019, a situação agravou-se com o ataque a Palma — que levou finalmente a uma resposta mais musculada por parte das forças militares. Porém, a quantidade de pessoas que teve de abandonar as suas casas desde o início de 2017 e, com particular relevo, desde 2019, é impressionante: 745 mil pessoas numa população de 2,3 milhões, de acordo com os dados divulgados pela Ajuda em Ação num seminário aberto aos jornalistas nos últimos dias.

A maioria acumula-se em Pemba, onde Jesús Marty e a sua equipa tentam ajudar com o estabelecimento de abrigos e apoio alimentar e psicológico. Mas a fome é um problema cada vez mais agudo numa região onde quase metade das pessoas vivem abaixo do limiar da pobreza. “Se as pessoas não tiverem que comer, pouco mais podemos fazer. A região não está em condições nem de oferecer emprego para todos, nem alimento para todos”, garante o diretor da ONG em entrevista ao Observador.