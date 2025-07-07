Camp Mystic: o campo de férias das filhas da elite dos EUA há um século, onde Laura Bush foi monitora e a força da água não poupou ninguém

A um ano de completar 100 anos de existência, o Camp Mystic é descrito no seu site com um pequeno paraíso “entre ciprestes, carvalhos e nogueiras na região montanhosa do centro-oeste do Texas”, com cabanas e muitas diversões aquáticas — um local pronto a receber centenas de raparigas nas margens do “belo rio Guadalupe”.

O cenário parece de sonho, principalmente para pais norte-americanos que queiram incutir valores cristãos e tradicionais a meninas desde tenra idade, mas também com estatuto económico que permita pagar a inscrição mensal, que anda na casa dos milhares de euros. A localização é privilegiada, com natureza em abundância e o rio mesmo ali ao lado.

Foi este curso de água que subiu oito metros em 45 minutos na sexta-feira passada e apanhou tudo e todos de surpresa, incluindo as dezenas de crianças e adultos que estavam no complexo deste campo de férias cristão, especialmente lotado nessa data graças ao fim de semana prolongado do feriado do 4 de julho nos EUA.

Entre os que estavam no campo contam-se, até ao momento, 27 mortos. E ainda há adultos e crianças desaparecidos, com a maioria das cabanas onde pernoitavam a serem neste momento entulho espalhado pelas redondezas do rio que transbordou para zonas residenciais do condado de Kerr, no estado norte-americano do Texas.