Nas primeiras jornadas da Iniciativa Liberal, depois de ter passado de um para oito deputados, o partido focou-se num ataque permanente ao PS e às políticas socialistas. Carla Castro, vice-presidente da bancada, responde às “irritações” de António Costa — que comparou o partido com o novo governo britânico — e insta o primeiro-ministro a olhar para os “desastres económicos socialistas” e para os “resgates” devido a governos PS. Sem confirmar se os liberais estão ou não disponíveis para se sentar à mesa com o Governo nas discussões do próximo Orçamento do Estado, a deputada assegura que a IL não vai “disputar o campeonato da fita-métrica”.

Carla Castro reitera que os liberais não estão disponíveis para viabilizar um Governo que inclua o Chega, diz que têm sido “claríssimos” nesse ponto, mas admite que o partido de André Ventura e Augusto Santos Silva podem estar a trabalhar na “autopromoção” durante os confrontos em plenário — um clima que descreve como sendo de “tensão” e que considera não ser “vantajoso” nem “digno” para o Parlamento. Ainda sobre a vida interna do partido, o crescimento das vozes mais conservadoras e de comentários discriminatórios, a liberal esclarece que o partido não vai “vigiar ou a monitorizar” declarações de membros.

IL deve punir membro de Núcleo da IL que chamou 'monhé' ao primeiro-ministro? "Não podemos e não vamos estar a vigiar ou a monitorizar as declarações dos diversos membros"

