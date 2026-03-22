Carlão e o álbum dos 50 anos: "Se olhar para o espelho a sério, não vejo lá puto nenhum"

Há outras leituras que se podem fazer deste título. “75/25” refere-se à data de nascimento e à data em que fez 50 anos, mas também podemos encarar como três quartos mais um quarto, como que representando uma fase final. No derradeiro tema do disco, todavia, afirma “mas o meu último canto não vai ser hoje”. Que reflexão faz do envelhecimento — ou, vá, do amadurecimento — do artista?

Há as duas coisas! Há um amadurecimento e há um envelhecimento. Participei na cerimónia que foi feita [a 13 de março] pela Câmara de Lisboa na atribuição da Medalha de Mérito Cultural ao Sérgio Godinho e foi muito fixe vê-lo, com 80 anos, ali presente. A idade é um facto incontornável, é uma evidência que não dá para escamotear. Ele disse uma coisa numa entrevista há uns anos e que me ficou na cabeça: “Não tenho medo da morte, tenho é pena”. Há um medo, que é humano, mas não é isso que prevalece; é antes a sensação de constatares que cada vez tens menos tempo para fazer as coisas, isso dá alguma pena. Por outro lado, n’O Último Canto, há também uma coisa diferente e que acredito que toda a gente acabe por passar por isso. Para lá do tempo que tens ou não para fazer coisas, pergunto-me se ainda continuo a ser relevante, se ainda continuo, de certa forma, a fazer alguma diferença artisticamente. E essa é a questão que ponho ali. Quero acreditar que sim, porque vejo que vou tocando em novas gerações e que me vou desafiando. Mas ao fim de estar a fazer coisas há mais de 30 anos, é mais que natural cada vez ter menos certezas. Aos 20 anos, vamos viver para sempre, nem questionamos. Temos as certezas todas em relação a tudo. Mas depois vamos percebendo que não sabemos porra nenhuma. Portanto, é um apanhado, são essas coisas todas. Andamos aqui a navegar à vista, a tentar fazer o nosso melhor, a tentar não nos chatear, a tentar surpreender-nos, principalmente. E felizmente eu digo ali que não é o meu último canto porque ainda sinto que quero fazer muita coisa. Vamos ver.

O hip-hop é por vezes considerado um género musical que privilegia a juventude e que empurra os mais velhos para fora. Há um lado irónico aqui, porque o rap é uma criação ainda muito recente e os seus precursores só agora estão a entrar na velhice. Ao mesmo tempo, a tentação de um artista em querer manter-se relevante incorre no risco de cair no ridículo ao tentar parecer jovem quando já não se é. Como encara tudo isto?

Tem tudo a ver com perspetiva — e concordo plenamente com esa ideia. De facto, ainda bem que não me revejo nesse estereótipo [do rapper] porque é menos uma coisa com que me preocupar, porque dentro do hip-hop há muita coisa em que não me revejo. Foi pacífico sair desse padrão, porque não faço parte dele, não sou esse gajo. Sempre ouvi muito mais música do que isso, sempre li outras coisas, sempre tive outras referências que não se esgotam no hip-hop, para o bem e para o mal. É um género que tem a sua primeira geração de cotas agora, mas acho que ainda é muito cedo avaliar se vamos ter pessoal a fazer coisas ou não, porque os primeiros agora é que estão a chegar aos 60. A verdade é que o hip-hop privilegia muito o sangue novo, mas se calhar o rock durante uns tempos também foi assim até dar a volta. É um bocado precoce ainda fazer essa avaliação. Mesmo que não seja nesse estilo musical, corremos sempre esse risco noutro qualquer.

Mas no que toca ao rock, já se tornou um padrão. Já temos os “dinossauros do rock”.

Sim, mas para eles é na boa. Se forem homens brancos do rock, é na boa tocar até aos 80, ninguém critica nem há vergonha nenhuma nisso. No entanto, se for uma mulher já se critica, já se diz que está a fazer figuras, que era melhor não fazer aquilo. Vi a Grace Jones com 71 anos — que era a idade da minha mãe na altura — a dar um concerto no Alive com um dildo! Foi tudo menos ridículo. Lá está, é tudo uma questão de perspetiva. O André 3000, quando entrou agora nesta fase da flauta, disse uma cena que não gostei nada de ouvir, que não se imagina a rimar sobre a próstata ou colonoscopias. Porquê? Acho isso muito estúpido. Ainda por cima o rap dele não era assim tanto de falar de gajas, de dinheiro. Mas é isso que interessa?

Ele fazia mais canções no sentido de contar uma história.

E é possível contar essa história! Ele fala muito do rap como aquela crónica do dia a dia e, nesse aspeto, não cabia lá a colonoscopia. Mas por que não? De certeza que é bem mais interessante do que muitas das coisas que os mumble rappers estão a dizer hoje em dia.

[o vídeo de “Passo A Passo ”:]

Pergunto se essa rejeição — na música no geral, mas particularmente no rap — não advém de uma ideia de um certo aburguesamento quando se envelhece enquanto artista bem sucedido, porque não há aquela fome ou aquela motivação do início.

Pode ser isso, sim. Mas por outro lado, estamos a viver numa altura em que o rap está mais mainstream do que nunca. Aliás, até aos últimos quatro ou cinco anos era a música mais mainstream, o que o tornou num género muito pouco interessante, no sentido em que não se estava a reinventar, começou a cair em muitas repetições. Não sou um hater do autotune, gosto de algumas coisas e da estética até, mas foi mais uma peça muito importante nessa estandardização da música, que começou a ficar muito igual. Ou seja, é um facto que esse aburguesamento já aconteceu; foi de outra forma, mas aconteceu. Há ali um grande conforto nessa estandardização e nessa maneira de perceber o que é que funciona. Começou a ser-nos vendido como uma cena que é cool, mas tem muito pouco daquilo que é a essência do cool, que é um bocado não querer saber e fazer as cenas. Pelo contrário, esse cool é muito pensado e estudado, vem numa base de “isto funciona e vende, então bora fazê-lo”. Portanto, não é assim tão fixe como isso.

Numa das estrofes de A Sorte, cantas “Mergulho tipo Jay-Z, trapalhão / Baralho como Chico em Construção / Vou à procura duma nova canção / Fora de pé dentro do coração”. A referência ao Jay-Z é interessante, não só por causa do meme, mas porque ele estabeleceu quase que um padrão de como lançar um álbum como rapper mais maduro com o 4:44. Serviu de referência?

Sim, sendo que estamos em mundos muito diferentes. Eu sou de Cacilhas, o Jay-Z é de Brooklyn, são realidades tão distantes…! Na forma como ele encara algumas coisas é uma referência, mas pronto, não posso dizer que seja um artista que me norteie… tal como o Chico Buarque também não é. E digo-o enquanto pessoa que conhece melhor o trabalho do Chico Buarque que o do Jay-Z. Nessa dica há um piscar de olho a artistas de que gosto, mas também a uma série de situações. O mergulhar do Jay-Z se calhar até é mais literal do que se possa achar, porque eu mergulhava assim! A malta até gozava comigo! Mas isso também denota uma vontade que eu tenho: não sei, mas vou à mesma. Mais vale mergulhar de uma forma atabalhoada do que não fazê-lo de todo, é essa a ideia que eu quero passar. E daí essa sensação da Construção, desse exercício que o Chico Buarque faz na letra de ir mudando sempre as palavras nos versos e vão tendo sentidos diferentes. E de facto um gajo está sempre em construção. Olho para mim e discordo muitas vezes de coisas que já disse no passado, mesmo musicalmente. Portanto, um gajo está em construção, sempre. Não gosto nada daquela ideia do “este gajo é ‘real’, porque se manteve sempre naquela linha…”

Porque há uma diferença entre ser fiel a si mesmo e estagnar?

Nem mais. É uma linha muito ténue em alguns aspetos. Há coisas que nunca vou mudar, são os meus valores humanos e sociais e isso, para mim, mantém-se. Agora, artisticamente, acho que há um espectro grande, e convém desafiares-te.