Caso Selminho. Sete perguntas e respostas sobre o caso que leva Rui Moreira a julgamento esta terça-feira

O presidente da Câmara Municipal do Porto começa a ser julgado esta terça-feira no âmbito do chamado caso Selminho, um processo que tem tanto de antigo como de polémico. No epicentro está a construção num terreno na Escarpa da Arrábida, propriedade adquirida pela imobiliária Selminho, empresa da família de Rui Moreira, em 2001. Durante vários anos, a imobiliária e a Câmara Municipal do Porto travaram uma luta judicial pela capacidade construtiva do terreno em causa, mas a justiça deu sempre razão à autarquia.

O caso começa efetivamente em 2013, quando Rui Moreira toma posse e assina uma procuração para mandatar representantes da autarquia no processo que envolvia a câmara com a empresa da família do autarca. Um ato meramente formal, mas que segundo a análise do Ministério Público contraria os deveres isenção do autarca, que devia ter-se declarado imediatamente impedido por existir conflito de interesses. O Ministério Público alega ainda que o representante do município cumpriu instruções do presidente.

Em 2019, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou que parte do terreno adquirido pela Selminho pertence ao município e, um ano depois, o Ministério Público considera que o atual autarca agiu em benefício próprio e da imobiliária da família, da qual também era sócio, prejudicando assim os interesses do município. Rui Moreira é acusado de um crime de prevaricação, em concurso aparente com um crime de abuso de poder, e em causa pode estar a perda de mandato na Câmara do Porto.

Como começou o processo?

Para conhecer a história que dá origem ao famoso Caso Selminho é preciso recuar 20 anos. Em 2001, a imobiliária, sociedade por quotas detida por Rui Moreira e a sua família, comprou um terreno na escarpa da Arrábida com 2.260 metros quadrados por cerca de 175 mil euros. Durante vários anos, a imobiliária e a Câmara Municipal do Porto lutaram em tribunal pela capacidade construtiva do terreno.

No âmbito do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor desde 2006, a propriedade foi classificada como sendo não edificável, levando a imobiliária a avançar para tribunal contra a Câmara, por se ver, assim, impedida de ali construir. Em novembro de 2013, apenas um mês depois de tomar posse como autarca, Rui Moreira concede, através de uma procuração forense, poderes especiais aos juristas Pedro Neves de Sousa, Ana Teixeira Correia e Sofia Nogueira Pinto para “confessar, desistir ou transigir” no âmbito do processo que corre no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto e que opõe o município e a empresa da família e da qual é sócio.

Oito meses depois da assinatura desta procuração forense, é declarado o impedimento do autarca e Rui Moreira é então substituído no processo pela sua vice-presidente na época, Guilhermina Rego. Em julho de 2014, Guilhermina Rego assina uma procuração que abre aporta ao acordo extrajudicial, onde a autarquia assume o compromisso de devolver capacidade construtiva ao terreno, na escarpa da Arrábida, no âmbito da revisão do PDM, ou recorrer a um tribunal para definir uma eventual indemnização à imobiliária.