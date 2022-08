Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“As ruas são da direita desde o aparecimento do Chega.” As palavras são de André Ventura e refletem um sentimento que o partido transmite desde a fundação: o Chega quer ocupar nas ruas um espaço que, por tradição, tem pertencido à esquerda. A associação a movimentos sociais inorgânicos foi um primeiro passo, mas o partido ambiciona mais, já tem militantes em lugares de destaque de sindicatos e pondera criar um movimento sindical próprio.

Diogo Pacheco Amorim, ideólogo e deputado do Chega, explica ao Observador que o partido está a ponderar criar um “movimento sindical próprio” para “garantir uma posição do partido entre as várias classes profissionais”.

