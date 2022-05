Esquerda quer voltar às ruas em força e faz comparações com troika. PS confia na fragilidade dos antigos parceiros

No Bloco de Esquerda, que também tem influência junto do movimento sindical – embora menos peso do que o PCP – a leitura é semelhante. A cúpula bloquista acredita que “os motores vão aquecer” nos protestos sociais assim que a população começar a sentir os efeitos da inflação no bolso – inflação que já atingiu os 7,2% em abril e que, segundo a mais recente previsão do FMI, deverá fixar-se nos 6% este ano, sem que os aumentos salariais acompanhem essa percentagem.

“As pessoas vão começar a perceber que é uma situação impossível, vai começar a haver manifestações e luta”, prevê um dirigiente bloquista, frisando o que o Bloco tem lembrado no Parlamento: se não houver um aumento de salários que acompanhe a inflação, mesmo quando esta parar de crescer – o Governo tem insistido uma e outra vez que se trata apenas de um fenómeno transitório – os preços estabelecidos terão ficado mais altos, o que se traduzirá numa quebra de poder de compra permanente.

A solução do Bloco passa por “fazer esta “pedagogia” e intervir nos conflitos sociais e protestos na rua – e assim tentar conquistar para si o eleitorado descontente, que procura respostas na oposição ao Governo absoluto de Costa.

Os partidos têm, de resto, mostrado vontade de adotar esse discurso, num tom que continua a ser de justificação em relação ao chumbo do Orçamento passado – uma espécie de “eu bem te avisei” dirigido também ao eleitorado.

No 1º de Maio, o primeiro de regresso às ruas após as reivindicações pandémicas, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins falaram praticamente em uníssono, usando os mesmos termos para dizer que a inflação já está a “comer” os salários e até os aumentos nas pensões que entrarão em vigor quando o Orçamento for aprovado.

Já Isabel Camarinha, que depois das eleições tinha defendido que a “prioridade” da Intersindical passaria por “intensificar a ação reivindicativa”, sobretudo contra uma “resistência” do PS, agora “elevada” com a maioria absoluta, a resolver os problemas dos trabalhadores. No 1º de Maio, concretizou o anúncio numa série de propostas específicas contra as “patranhas” do Governo, do aumento de salário de todos os trabalhadores em 90 euros ao salário à subida extraordinária de todas as pensões em 20 euros.

Em dificuldades, PCP volta às massas

Mas a motivação para voltar às ruas não se resume ao contexto político e às dificuldades económicas que a guerra na Ucrânia está a provocar. Basta ler a edição do Jornal do Avante! de 5 de maio, onde se inclui um artigo do dirigente com assento na Comissão Política do Comité Central, João Frazão, sobre a importância da “ligação às massas populares”, na história do partido – e no momento atual também.

Comparando as dificuldades que o PCP atravessa às que atravessou na “longa noite fascista”, o dirigente aponta “o caminho” e o “grande desafio” que o partido tem pela frente: “Sa­bendo que é na luta que se pro­jetam novas ener­gias e se forjam os me­lhores qua­dros, a pro­moção de uma jor­nada de luta, de uma greve, ou de uma outra forma mais sim­ples de acção rei­vin­di­ca­tiva, era sempre o mo­mento em que a or­ga­ni­zação do par­tido se re­for­çava e re­to­mava as suas ta­refas”.

Por isso, com os problemas dos trabalhadores “a agudizar-se a cada dia que passa”, Frazão explica: o papel do partido é agora “mobilizar as populações” para o combate à especulação, “organizar” os trabalhadores para o aumento dos salários, “trazer para a ação” reformados e pensionistas, e por aí fora. “Con­fiar na energia cri­a­dora das massas, na sua força, e no que ela vai trazer de po­si­tivo para o re­forço do par­tido, com mais mi­li­tantes e com fu­turos qua­dros e di­ri­gentes”.

No PCP, há quem note a importância da “ligação às massas” no difícil momento atual do partido: na grelha de análise das comunistas, há um “ataque, silenciamento, manipulação” das suas mensagens políticas. E não é só relativamente às posições que assume sobre a guerra na Ucrânia: também pelas críticas que ouviu na fase da pandemia ou quando chumbou o último Orçamento do Estado. Por isso, torna-se “fundamental” lembrar que a base do PCP é mesmo a ligação às massas e aos trabalhadores – e tentar alargar essa própria base, eleitoralmente muito reduzida nos últimos anos.