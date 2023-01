Carla Costa Reis carateriza-os como “discretos”. Os cidadãos russos que tem recebido nos alojamentos locais que gere em Lisboa”não regateiam” e fazem reservas “muito em cima da hora”, “sem grandes conversas”. Muitos serão trabalhadores remotos, arrisca dizer, por causa de uma pergunta que lhe fazem com que frequência: “Qual a velocidade da internet?”

A gestora de alojamento local tem notado “estadas mais prolongadas do que era habitual”. “Sobretudo porque sempre foram mais de ficar em hotéis do que em alojamento local”, atira. Este ano, já vai em 13 desde que a guerra começou (no ano passado, ainda fortemente afetado pela pandemia, teve apenas uma reserva de hóspedes russos). E há de tudo: desde estadas de três dias, até de um mês (aconteceu, para o final de março, marcada com um par de dias de antecedência). “Muitos deles vêm à procura de opções mais de médio termo”, diz, tendo em conta os pedidos de prolongamento de estadas que lhe fazem, aos quais muitas vezes não consegue responder por já ter outras reservas.

Noto que começaram a vir porque o tipo de alojamento de que começaram a precisar, com este tipo de imigração, implica passarem aqui mais tempo, terem uma sala, uma cozinha, fazerem uma vida mais doméstica”, afirma Carla Costa Reis, ao Observador.

A perceção da gestora de alojamento local é que essa chegada de cidadãos com passaporte russo aumentou mais nos últimos meses. E os números do Serviço de Estrangeiros (SEF) corroboram essa visão. O número de cidadãos russos a chegar a Portugal caiu muito nos primeiros meses da guerra — em março, face a fevereiro (mês em que começou a guerra), a queda foi de 42%, de 1.351 para 777 entradas.

