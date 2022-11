A Lei dos Serviços Digitais — Digital Services Act (DSA) — estabelece, pela primeira vez, as regras que a big tech deve respeitar para manter os utilizadores seguros online. A legislação europeia entrou esta quarta-feira em vigor e quer um “ambiente online mais seguro e responsável”.

O documento aplica-se a todos os serviços digitais que “conectam consumidores a bens, serviços ou conteúdos” (motores de busca, redes sociais ou mercados online) e coloca as plataformas “sob uma nova estrutura exclusiva de transparência e responsabilidade”, explica a Comissão Europeia em comunicado. As novas obrigações incluem “aumentar a proteção de menores” ou “limitar a disseminação de conteúdo ilegal e produtos ilegais online”.

Na opinião de Thierry Breton, comissário europeu para o Mercado Interno, Bruxelas “prepara-se rapidamente para assumir o seu novo papel de supervisora de algumas das maiores e mais influentes empresas tecnológicas do mundo, que milhões de cidadãos e empresas europeias utilizam diariamente”. Com as novas regras, as grandes plataformas “não vão mais comportar-se como se fossem grandes demais para se importarem”, destacou, relembrando que a legislação inclui “coimas de até 6% da faturação global em caso de não conformidade” com o que está estabelecido ou até mesmo a “proibição de operar no mercado único europeu em caso de violações graves repetidas”.

Quais são as novas regras?

