A Conferência de Wannsee ganhou lugar no imaginário de quem se interessa pela história do século XX como o momento em que o estado nazi tomou importantes decisões visando a eliminação dos judeus nos territórios sob o domínio do III Reich e há mesmo quem tenha formado a ideia de que foi ela o ponto de partida para o Holocausto.

O historiador alemão Peter Longerich (n.1955) é um reputado especialista na história da República de Weimar e do III Reich e, em particular, do Holocausto; é autor de biografias de Adolf Hitler, Joseph Goebbels e Heinrich Himmler (ver Himmler: Um homem bom com má imprensa?), de histórias das SA (Die braunen Bataillone) e do anti-semitismo na Alemanha (Antisemitismus: Eine deutsche Geschichte) e de vários livros sobre o Holocausto, pelo que dificilmente se encontrará alguém mais abalizado para dissecar e explanar a Conferência de Wannsee e o seu enquadramento e implicações. Foi isso que fez em Wannseekonferenz: Der Weg zur Endlösung (2016), livro que chegou a Portugal pela mão da Vogais, em tradução de Pedro Carvalho e Guerra, com o título O caminho para a Solução Final: A Conferência de Wannsee e o início do Holocausto.

