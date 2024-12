Como Costa tenta encaixar-se no topo da UE. Os primeiros dias como presidente do Conselho Europeu

O pastel de nata da cantina e as expectativas nacionais no bairro europeu

Conhece bem a lógica dos salões (nos últimos 30 anos frequentou-os na política lisboeta), mas também a importância de trabalhar as salas que os rodeiam. É o segundo dia como presidente do Conselho Europeu, mas é o primeiro no novo edifício, já que no seu primeiro dia oficial no cargo quis marcar presença em Kiev, na Ucrânia. O avião fretado pelo Conselho que o trouxe da Polónia (fez a ligação à capital ucraniana, durante a noite de comboio) tinha aterrado pelas dez da manhã em Bruxelas e pouco depois do meio dia o português, de mochila às costas por cima do blazer verde, entrava no edifício pela primeira vez como presidente.

Fala sobretudo em francês com os funcionários mais diretos. É assim, por exemplo, com a sua porta-voz, que é polaca. É a língua onde se sente mais confortável. Mas no 11.º piso fala-se muito português, já que o presidente pôde escolher um determinado número de compatriotas para trabalharem consigo — há um limite para evitar excessos e a obrigação de ter um determinado número de nacionalidades no gabinete. Um complexo puzzle que foi preciso compor desde o núcleo duro de aconselhamento e o gabinete de comunicação até ao secretariado e equipa de seguranças.