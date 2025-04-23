Corrupção. Estado vai passar a confiscar bens mesmo em caso de morte, doença ou até prescrição de processo criminal

O confisco de bens passará a ser possível mesmo em caso de prescrição, morte, doença, amnistia e fuga. É o que prevê o anteprojeto da nova lei aprovado esta quarta-feira pelo Conselho de Ministros e ao qual Observador teve acesso. A proposta foi feita pelo grupo de trabalho nomeado pela ministra Rita Alarcão Júdice e que reuniu vários juristas especialistas que estudaram a melhor forma de transpor para o ordenamento jurídico nacional a diretiva relativa à recuperação e perda de bens das vantagens da atividade criminosa aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu em abril de 2024.

Com as novas regras, a premissa por detrás da proposta é a de que a aquisição dos bens em causa teve de ser financiada com fundos de origem ilícita ou da actividade criminosa e tal questão tem de ser dada como provada por um tribunal de julgamento (pode ser um tribunal singular) com factos objetivos que façam parte dos autos. Não basta, como agora, a mera presunção com base na incongruência do património — que, na prática, representa uma inversão do ónus da prova.

O anteprojeto aprovado em Conselho de Ministros inclui também a perda de bens sem que exista uma condenação. Esta última questão tinha gerado polémica aquando do anúncio das novas alterações anunciadas pela ministra da Justiça em junho de 2024, quando apresentou a Agenda Anticorrupção ao lado do primeiro-ministro, Luís Montenegro. Logo na altura, várias vozes — como o advogado Manuel Magalhães e Silva — explicaram que tal situação já estava contemplada na lei em algumas situações e para determinados crimes, como é o caso de corrupção passiva.

Contudo, as novas regras não visam apenas reforçar a eficiência dos mecanismos de perda alargada. Há igualmente um reforço das liberdades e garantias dos cidadãos com interesse nos bens que podem ser declarados perdidos, nomeadamente herdeiros de arguidos ou cidadãos que tenham feito negócios com alguém que é investigado.

No total, o diploma inclui 40 alterações a artigos existentes, 32 aditamentos e 22 revogações, que incidem sobre o Código Penal e o Código do Processo Penal, e que visam combater o enriquecimento ilícito e a dissipação de património promovido por suspeitos de atividades criminosas. A ideia é tornar tudo mais eficaz, mais claro e mais abrangente.

O Governo vai abrir agora um processo de discussão pública sobre o anteprojeto aprovado, de forma a que o partido que venha a formar o novo Executivo na sequência dos resultados das legislativas de 18 de maio continue o processo legislativo com uma proposta formal ao Parlamento.

Morte, prescrição ou doença levará à abertura de um processo autónomo

Uma das novidades inseridas no anteprojeto de lei é a perda de bens em caso de prescrição da responsabilidade criminal ou da extinção do respetivo processo criminal na eventualidade de uma amnistia ou da morte do visado.

“Os instrumentos, os produtos e as vantagens que resultem de facto ilícito típico são declarados perdidos a favor do Estado nos termos dos artigos anteriores ainda que o procedimento por esse facto se extinga, entretanto, por força do decurso do respetivo prazo de prescrição quando seja inferior a 15 anos, ou por doença do agente, ou a responsabilidade criminal cesse em virtude de amnistia ou da morte do agente”, lê-se no diploma.