Perda alargada de bens sem condenação e Justiça mais eficiente. Conheça as 31 medidas do pacote anticorrupção do Governo de Luís Montenegro

O Governo quer ainda rever o modelo de acesso ao Tribunal Constitucional, assim como avaliar um aprofundamento da especialização dos tribunais, sendo certo que a Constituição proíbe a criação de tribunais de julgamento para julgamento de determinadas categorias de ilícitos penais, por via da memória história dos tribunais plenários da ditadura que julgavam crimes políticos.

Além de querer publicitar as decisões judicias de todos os tribunais — diversas organizações internacionais, como o GRECO, têm censurado Portugal por ainda não o ter feito, nomeadamente ao nível da primeira instância —, o Governo quer tomar medidas urgentes sobre a jurisdição administrativo-fiscal.

Trata-se da jurisdição em que Portugal tem dos piores tempos médios de resolução da União Europeia e a ministra Rita Júdice deve ficar mandatada para estudar medidas urgentes que contribuam para aliviar a excessiva morosidade dos processos e o elevado número de pendências nesta jurisdição. Já foi constituída a Comissão para a Revisão do Processo e Procedimento Tributário e das Garantias dos Contribuintes e em breve deverão ser apresentadas medidas concretas.

Regulamentação do lobbying volta ao Parlamento, juntamente com pegada legislativa

A regulamentação do lobbying deve ser a medida que deve merecer maior consenso no Parlamento, até porque quase todos os partidos, com a exceção do PCP, concordam com a mesma e já discutiram propostas concretas na legislatura anterior — discussão que foi suspensa por pedido do PSD.

O Executivo vai apresentar um projeto de lei à Assembleia da República para regulamentar a atividade de representação de interesses legítimos, cumprindo assim o Programa do Governo. Essa regulamentação assenta em três pilares:

A criação de um Registo de Transparência que permitirá a identificação dos representantes dos interesses legítimos, que podem ser cidadãos e/ou empresas;

que permitirá a identificação dos representantes dos interesses legítimos, que podem ser cidadãos e/ou empresas; A elaboração de um Código de Conduta do Registo de Transparência que vai definir as regras, assim como eventuais sanpões para quem não cumpra essas regras;

que vai definir as regras, assim como eventuais sanpões para quem não cumpra essas regras; E a criação de uma Agenda Pública — uma plataforma na qual serão registadas todas os encontros entre membros do Governo e lobistas, os tópicos de tais reuniões e as decisões que foram adotadas.

Em complemento com esta regulamentação do lobbying, será criada ainda a chamada ‘pegada’ legislativa. Ou seja, o Governo compromete-se a criar um registo das interações com entidades privadas e/ou externas ao Governo ao longo de cada processo legislativo.

A ideia é fazer com que tal informação esteja acessível à comunicação social e aos cidadão, de forma a que seja feito um escrutínio das diversas influências legítimas que ocorreram ao longo do processo legislativo.

Será criado um canal de denúncias para todo o Governo

O pacote anticorrupção inclui ainda na área da prevenção, a criação de um plano de prevenção de riscos e a operacionalização um canal de denúncias — que será comum a todo o Governo.

Os canais de denúncia foram criados em 2022 com a Estratégia Nacional Anticorrupção do Governo de António Costa e deveriam ter sido aplicados no setor público e em mais de 8.000 empresas privadas com têm mais de 5o funcionários.

O Governo de Luís Montenegro quer agora criar canais de denúncia em todo o poder executivo, alargando assim o âmbito do que foi determinado pela Estratégia Nacional Anticorrupção.

Salientes-se, contudo, o facto do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), órgão público criado com a Estratégia e que tem graves problemas de funcionamento, ainda não ter conseguido ter uma fiscalização eficiente, faz com que muitas entidades ainda não tenham criado tais canais de denúncia.

O facto de o MENAC também ter graves problemas ao nível de recursos humanos, o que agrava ainda mais a inoperância deste organismo público, faz com que o Governo queira reformular a sua estrutura interna e o seu modelo de governação, de forma a promover a sua atividade plena.

O mesmo se diga em relação à Entidade da Transparência — que deve fiscalizar as declarações de rendimento dos titulares de cargos políticos, entre outras funções — que também tem tido problemas sérios de funcionamento.